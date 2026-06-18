Adiós a los ruidos molestos: el invento que aísla el sonido para que solo lo escuche una persona

A diferencia de los modelos actuales, este aparato permitirá que el sonido sea escuchado por una sola persona sin necesidad de auriculares.

Millones de personas utilizan auriculares o bajan el volumen al mínimo para escuchar música o audios en privado con el objetivo de no molestar al resto y mantener su privacidad. Los parlantes disponibles en el mercado no permiten aislar el sonido a una sola persona y eso suele ser un inconveniente para muchos.

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Es por eso que este nuevo invento se volvió furor rápidamente en las redes sociales. Se trata de un dispositivo que permite oír una canción o un mensaje sin que las personas cercanas perciban el sonido. Aunque sigue en desarrollo, podría instalarse rápidamente en el mercado, ya que dio grandes resultados en sus primeras pruebas.

Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania desarrollaron una cubierta para altavoces impresa en 3D capaz de concentrar las ondas sonoras en un punto determinado. Los responsables del proyecto comparan su funcionamiento con el de una lupa que concentra la luz en un área reducida.

La tecnología fue diseñada para utilizarse junto a altavoces de matriz paramétrica, conocidos como PAL, que proyectan el sonido mediante ondas ultrasónicas altamente direccionales. Sobre esa base, la cubierta desarrollada por el equipo permite concentrar todavía más el audio.

La idea despertó interés porque ofrece una experiencia poco común: una persona puede escuchar música o mensajes con claridad sin utilizar auriculares, mientras quienes se encuentran cerca prácticamente no perciben el sonido.

Los investigadores explicaron que este tipo de sistemas podría resultar útil en espacios donde se necesita transmitir información de manera discreta, como museos, terminales de venta de boletos, cajeros automáticos, exhibidores comerciales o incluso vehículos con varios ocupantes.

Embed - 3D-printed speaker cover can focus audio into a private ‘sound spot’

Las características de este invento

La cubierta fue desarrollada a partir de una metasuperficie acústica, un material diseñado para modificar el comportamiento de las ondas sonoras mediante su estructura. Antes de fabricarla, el equipo realizó simulaciones y pruebas para comprobar su funcionamiento.

Durante los ensayos, los investigadores colocaron la cubierta sobre un conjunto de altavoces PAL y reprodujeron música electrónica con graves marcados. Los resultados mostraron que el sonido se concentraba en una pequeña zona ubicada a unos 10 centímetros del altavoz.

Cuando el micrófono permanecía dentro de ese punto de escucha, registraba un audio claro y de buena calidad. Sin embargo, al desplazarlo apenas unos cinco centímetros, el volumen descendía hasta 50 decibeles, una diferencia suficiente para que el sonido resultara casi imperceptible.

Otra de las particularidades del sistema es su capacidad para reproducir frecuencias bajas. Las pruebas demostraron que podía alcanzar los 38 Hz, un rango que normalmente requiere equipos más grandes o subwoofers específicos.

Los investigadores también destacaron que la cubierta no necesita alimentación eléctrica ni sistemas complejos de procesamiento para funcionar. Además, señalaron que puede fabricarse mediante impresión 3D o moldes plásticos, lo que podría facilitar su producción.

De todos modos, aclararon que no se trata de un accesorio compatible con cualquier parlante. La tecnología fue diseñada específicamente para trabajar con altavoces PAL, por lo que no puede convertir por sí sola un altavoz convencional en un sistema de audio direccional.