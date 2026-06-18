El Gobierno suspendió la aprobación de nuevos FCI con activos en el exterior y evaluará su costo fiscal + Agregar ámbito en









La medida alcanza tanto a nuevos fondos como a las suscripciones de vehículos ya existentes. El organismo explicó que la decisión responde a una evaluación pendiente sobre el costo fiscal que generan este tipo de instrumentos.

La decisión se conoce en un contexto de discusión sobre distintos regímenes de incentivos fiscales Mariano Fuchila

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso la suspensión transitoria de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA) para inversores calificados que destinen más del 25% de su patrimonio a activos emitidos y negociados en el exterior.

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La medida fue establecida mediante la Resolución General 1153 y comenzó a regir desde su publicación en el Boletín Oficial. Según informó el organismo, la decisión alcanza tanto a la aprobación de nuevos fondos constituidos bajo el artículo 7 bis de la Ley de Fondos Comunes de Inversión como a las nuevas suscripciones de cuotapartes de los vehículos ya existentes.

De esta manera, los fondos destinados a inversores calificados que contemplen en sus reglamentos de gestión una exposición superior al 25% en activos del exterior no podrán recibir nuevas autorizaciones ni captar nuevos aportes mientras permanezca vigente la suspensión.

Desde la CNV explicaron que la decisión tiene carácter transitorio y responde a una evaluación pendiente sobre el costo fiscal asociado a este tipo de instrumentos de inversión. El organismo no precisó un plazo para la vigencia de la medida, aunque aclaró que se trata de una suspensión preventiva mientras se analiza el impacto tributario de estos fondos.

La resolución introduce un freno temporal a una de las alternativas utilizadas por inversores calificados para canalizar inversiones hacia mercados internacionales a través de vehículos regulados localmente. En los últimos años, estos fondos habían ganado participación entre inversores institucionales y patrimonios de mayor tamaño por la posibilidad de diversificar carteras con activos globales.

18.06.2026 RG 1153 FCIA para Inversores Calificados con inversiones en el exterior. Suspension transitoria (1) La decisión se conoce en un contexto de discusión sobre distintos regímenes de incentivos fiscales y sobre el tratamiento tributario de instrumentos financieros vinculados al exterior. Según indicó la CNV, el análisis en curso busca determinar el costo fiscal efectivo que implica el funcionamiento de estos FCIA y evaluar eventuales modificaciones futuras. Mientras tanto, los fondos alcanzados por la resolución podrán continuar operando con las posiciones ya existentes, aunque no estarán habilitados para recibir nuevas suscripciones hasta que el organismo defina el alcance definitivo de la medida.

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