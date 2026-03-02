Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 2 de marzo + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Depositphotos

El dólar oficial minorista cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.426,71 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 2 de marzo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.392.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, lunes 2 de marzo El dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 2 de marzo El dólar CCL cerró a $1.461,73 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.0%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 2 de marzo El dólar MEP cerró a $1.417,45 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 2 de marzo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 2 de marzo El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.452,94, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 2 de marzo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.843, según Binance.