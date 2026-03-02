Cuánto aumentan los alquileres en marzo + Seguir en









Las subas dependen del tipo de contrato. En todos los casos, volverán a mostrar ajustes al alza este mes.

Llegan nuevos aumentos para los alquileres. Pexels

Los alquileres volverán a ajustarse este mes con subas que varían según el tipo de contrato y el índice utilizado, en un mercado que todavía refleja la transición tras los cambios normativos de fines de 2023.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cabe destacar que actualmente conviven distintos esquemas de actualización para los alquileres, lo que se traduce en aumentos dispares para los inquilinos.

Aumentos para contractos que se actualizan por ICL e IPC En los contratos atados al Índice de Contratos de Locación (ICL), los incrementos serán más moderados en los acuerdos de menor plazo, pero significativamente más altos en los ajustes anuales. Para los contratos con actualización trimestral, la suba será del 6,2%, mientras que en los acuerdos cuatrimestrales rondará el 8%. En el caso de los ajustes semestrales, el incremento llegará al 12,6%. Sin embargo, quienes tengan contratos con actualización anual, lo cual prácticamente ya no se usa, enfrentarán una suba del 33,8%.

Por su parte, los contratos que se actualizan por IPC, mostrarán incrementos más dinámicos en el corto plazo. En estos casos, quienes hayan pactado actualizaciones trimestrales tendrán en marzo un aumento del 8,44%, calculado en base al último dato publicado por el INDEC. Este tipo de contratos son cada vez más frecuentes.

Qué tipos de contratos hay La diversidad de aumentos responde a la coexistencia de tres grandes tipos de contratos. Por un lado, están los firmados bajo la antigua ley de alquileres, vigente hasta el 17 de octubre de 2023, que mantienen ajustes anuales determinados por el ICL. Luego aparecen los acuerdos celebrados tras la modificación de la normativa, entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de ese año, que establecen actualizaciones semestrales a través del índice Casa Propia. Finalmente, desde la derogación de la ley el 29 de diciembre de 2023, los contratos se rigen por la libre negociación entre las partes, con predominio de esquemas ajustados por inflación cada tres o cuatro meses.

En este contexto, la tendencia es clara: los contratos más nuevos, vinculados al IPC y con ajustes más frecuentes, acompañan más de cerca la inflación. En cambio, los acuerdos más antiguos, especialmente aquellos con actualización anual, concentran incrementos más elevados pero espaciados en el tiempo. Así, marzo llega con nuevos aumentos que vuelven a presionar sobre el presupuesto de los inquilinos, en un escenario donde la evolución de la inflación seguirá siendo la variable clave.

Temas Alquileres