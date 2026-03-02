Lanzan 15 becas para emprendimientos de diseño con capacitación y fondos semilla en dólares

Una convocatoria para seis meses de formación especializada y acceder a la posibilidad de obtener uno de los cuatro fondos de capital semilla de u$s5.000.

La convocatoria 2026 estará abierta del 18 de febrero al 27 de marzo y está dirigida a proyectos de diseño industrial y de producto, indumentaria y accesorios, biomateriales, artesanía contemporánea y textiles que busquen profesionalizar su gestión integral y ampliar su impacto positivo.

La Fundación Bunge y Born y el British Council lanzaron la convocatoria para la cuarta edición de Diseño Argentino Exponencial (DAE) – Creative Bootcamp. La iniciativa seleccionará 15 emprendimientos, con al menos tres años de trayectoria, para participar de seis meses de formación especializada y acceder a la posibilidad de obtener uno de los cuatro fondos de capital semilla de u$s5.000.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La convocatoria 2026 estará abierta del 18 de febrero al 27 de marzo y está dirigida a proyectos de diseño industrial y de producto, indumentaria y accesorios, biomateriales, artesanía contemporánea y textiles que busquen profesionalizar su gestión integral y ampliar su impacto positivo. Las inscripciones deben realizarse en la web del programa.

El programa tiene como objetivo fortalecer el desarrollo estratégico de los emprendimientos del sector, promoviendo la sostenibilidad ambiental, el valor social y la innovación aplicada.

La iniciativa, que ya movilizó más de u$s550.000 en financiamiento, contará con contenidos y capacitación a cargo de socios británicos seleccionados mediante convocatoria abierta en el Reino Unido -University of the Arts London (UAL), Libra Europe y Swansea University- y de organizaciones argentinas como Globant, Fundación ICBC, Fundación FLOR y Fundación INDEX.LA, con el fin de potenciar la profesionalización y el networking.

Los 15 emprendimientos seleccionados accederán a contenidos especializados, consultoría estratégica y mentorías individualizadas. Al finalizar la formación anual, podrán postularse a uno de los cuatro fondos de capital semilla de u$s5.000 cada uno, otorgados por la Fundación Bunge y Born y la Fundación Banco Ciudad, destinados a implementar mejoras en distintas áreas de desarrollo y consolidación de sus proyectos.

RESULTADOS TANGIBLES: IMPACTO DE LOS FONDOS DE CAPITAL SEMILLA

El programa basa su eficacia en resultados medibles. La combinación de consultoría técnica por parte de expertos locales y de Reino Unido y el acceso a fondos de capital semilla ha permitido que emprendimientos de distintas provincias logren hitos relevantes:

Bolsa Red: El proyecto de marroquinería que recupera descartes industriales utilizó el financiamiento para escalar su comunicación y producción, logró cerrar un contrato multianual para la gestión de materiales con empresas del sector energético.

Robbina: Especializado en diseño inclusivo, el emprendimiento fortaleció su estructura exportadora tras su paso por el programa: concretó su primera venta formal a Uruguay con un incremento del 65% en su facturación anual.

Dacal: Referente en moda circular, aplicó un rebranding estratégico que facilitó su proyección en Europa. Actualmente, el proyecto colabora con 26 organizaciones internacionales y ha evitado el uso de 4,7 millones de litros de agua mediante el reciclaje de más de 3.000 prendas.

Una red en movimiento: el valor del intercambio binacional

DAE_ Emprendimientos 2025_Artlab250925

Como resultado de los primeros tres años, el programa alcanzó a 13 provincias, aceleró 45 emprendimientos y otorgó 10 Fondos de Capital Semilla.

La nueva edición 2026 se consolida como un ecosistema en movimiento y propone que el crecimiento de cada proyecto se refuerce a través de la red binacional entre Argentina y Reino Unido. Aquí, el impacto de la profesionalización y el networking genera un efecto multiplicador que propulsa a diseñadores, instituciones y aliados estratégicos para potenciar colectivamente el diseño argentino.

"DAE - Creative Bootcamp surge de la convicción de que la inversión estratégica en el diseño puede contribuir a transformar la economía del país. Más allá del talento individual, lo que construimos es una comunidad activa donde el conocimiento circula y se multiplica, preparando a los emprendedores argentinos para liderar en mercados cada vez más competitivos", afirmó Iván Petrella, Director de Cultura y Ciencia de la Fundación Bunge y Born.

Por su parte, Valeria Zamparolo, Directora Interina de Artes para América del British Council, destacó: "Hemos identificado al diseño argentino con impacto como una herramienta poderosa para el cambio sistémico. DAE-Creative Bootcamp es un programa que invierte en el fortalecimiento del sector emprendedor creativo y lo vincula con redes globales. Les brindamos nuevas herramientas para la sostenibilidad al mismo tiempo que reconocemos el valor único del trabajo que realizan".

Detalles de la convocatoria:

Inscripción: 18 de febrero al 27 de marzo de 2026.

Requisitos: Emprendimientos con +3 años de actividad y enfoque en sustentabilidad, impacto social e innovación.

Formato: Híbrido (virtual y presencial con traslados y estadía cubiertos para participantes del interior).

Duración y Formación: 6 meses intensivos (abril a septiembre), con más de 275 horas de capacitación técnica y consultoría estratégica.

Qué es la Fundación Bunge y Born

DAE_ Fondos Capital Semilla 2025_Artlab250925 (9)

La Fundación Bunge y Born es una Organización sin fines de lucro que promueve soluciones novedosas a problemas educativos, culturales, científicos y de salud pública en Argentina.

Acerca del British Council: Organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas, presente en Argentina hace más de 80 años.

Organizan: Fundación Bunge y Born y British Council.

Socios Británicos: University of the Arts London (UAL), Libra Europe, Swansea University.

Alianzas Estratégicas: Artlab, Fundación Banco Ciudad.

Contenidos Expertos: Globant, Fundación ICBC, Fundación FLOR, IDEX.LA.