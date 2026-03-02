El video que difundió el Gobierno sobre el regreso de Nahuel Gallo al país + Seguir en









El Ejecutivo compartió las imágenes del arribo del gendarme a Ezeiza y del reencuentro con su familia, en un gesto que buscó mostrar el desenlace de un caso que generó tensión diplomática durante más de un año.

La emoción de Nahuel Gallo al arribar al país.

El Gobierno nacional difundió este lunes un video oficial que muestra la llegada de Nahuel Gallo a la Argentina, luego de haber permanecido 448 días detenido en Venezuela. Las imágenes, difundidas por fuentes oficiales, registran el momento en que el gendarme desciende del avión en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se reencuentra con su esposa y su hijo, en una escena cargada de emoción.

El material audiovisual exhibe el operativo desplegado en la pista, el recibimiento de las autoridades y el primer abrazo con su familia, que marcó el final de un prolongado período de incertidumbre. La difusión del video formó parte de la estrategia oficial para comunicar el regreso del efectivo, que arribó al país tras una negociación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la que el Gobierno no estaba al tanto.

NAHUEL GALLO A CASA 16X9_2 (1) Gallo arribó al país a las 4:45 a bordo de un avión privado vinculado a la dirigencia de la AFA, que participó en la logística de su traslado. Vestido con su uniforme de cabo, el gendarme pisó nuevamente suelo argentino tras haber sido liberado en el marco de un proceso de excarcelaciones impulsado por las autoridades venezolanas.

En el video difundido por el Ejecutivo también se observa el momento exacto del reencuentro con su hijo Víctor, de tres años, y con su esposa, María Alexandra Gómez, quienes lo aguardaban en la pista. El abrazo simbolizó el cierre de una etapa atravesada por la distancia, el aislamiento y la falta de información sobre su situación.

Su liberación puso fin a más de quince meses de cautiverio, luego de haber sido detenido en diciembre de 2024 cuando se encontraba en Venezuela. Desde entonces, el caso había generado reclamos diplomáticos y pronunciamientos de organismos internacionales que exigían su liberación.

La publicación del video oficial buscó dejar registro del regreso y reforzar el mensaje político del Gobierno, que durante todo el período sostuvo el reclamo por su liberación y ahora exhibe su llegada como el desenlace de un conflicto que mantuvo en vilo a su familia y a las autoridades argentinas.

Temas Venezuela

Argentina

AFA