ANSES ya confirmó todas las fechas de pago de las jubilaciones en marzo 2026: ¿cuándo empiezan los depósitos?

El organismo previsional oficializó las fechas y montos de pago para las jubilaciones y pensiones de sus afiliados durante marzo 2026.

Desde el lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL o CUIT y la Clave de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de marzo de 2026 para sus jubilados y pensionados. El cronograma comenzará el lunes 9 de marzo , una fecha central para millones de beneficiarios que organizan sus gastos mensuales en función del cobro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, los haberes de las jubilaciones y pensiones llegan con un aumento del 2,88% , en línea con la fórmula de movilidad vigente , que ajusta las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero .

Con la actualización aplicada este mes, la jubilación mínima se eleva a $439.600,88 , monto compuesto por un haber base de $369.600,88 más un bono extraordinario de $70.000 . En tanto, el haber máximo quedó fijado en $2.487.063,30 .

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) pasan a $328.720,62 , mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $365.680,70 .

El Gobierno Nacional oficializó el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados , que se abonará junto con los haberes previsionales de marzo de 2026 . La medida quedó formalizada a través del Boletín Oficial , mediante el decreto 109/2026 . Con esta decisión, se cumplen dos años consecutivos con el mismo monto del refuerzo, que fue otorgado por primera vez en marzo de 2024 y que, desde entonces, no registró actualizaciones.

El bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados se cobra de forma automática, junto con el haber mensual correspondiente a marzo de 2026, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

El pago se acredita en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha en la que cada beneficiario cobra su jubilación o pensión, de acuerdo con el calendario habitual según la terminación del DNI. En el recibo de haberes, el bono figura sumado al monto mensual, como un refuerzo extraordinario.

El beneficio alcanza a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, quienes cobrarán el bono completo de $70.000. En el caso de quienes cobran por encima del haber mínimo, el refuerzo se paga de manera proporcional, hasta alcanzar un tope definido por ANSES. También está incluido el pago para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

De esta manera, el bono se integra al pago mensual sin gestiones previas, y se deposita automáticamente junto con los haberes previsionales de marzo, funcionando como un complemento destinado a reforzar los ingresos de los adultos mayores.

Estafas a jubilados Imagen: Freepik

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en marzo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de marzo

DNI 2 y 3: 10 de marzo

DNI 4 y 5: 11 de marzo

DNI 6 y 7: 12 de marzo

DNI 8 y 9: 13 de marzo

Consulta de liquidaciones

Desde el lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL o CUIT y la Clave de la Seguridad Social.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobra el resto de las prestaciones en marzo

El resto de las prestaciones de ANSES manejan un esquema de pagos idénticos a las jubilaciones y pensiones:

Asignación Universal por Hijo y SUAF

Lunes 9 de marzo: DNI terminados en 0.

Martes 10 de marzo: DNI terminados en 1.

Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 2.

Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 3.

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 4.

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 5.

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 6.

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 7.

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8.

Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 9.

Asignación por Embarazo

Martes 10 de marzo: DNI terminados en 0.

Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 1.

Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 2.

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 3.

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 4.

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 5.

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 6.

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 7.

Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 8.

Miércoles 25 de marzo: DNI terminados en 9.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8 y 9.

La asignación por maternidad se abona el primer día del cronograma, independientemente del DNI.

Asignaciones de pago único de ANSES

Martes 10 de marzo al viernes 10 de abril.

Viernes 20 de marzo al viernes 10 de abril.

Fondo de Desempleo