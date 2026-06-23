Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 23 de junio

El dólar oficial minorista cerró a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.488,31 para la venta.

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.471.

El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.554,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7% .

El dólar MEP cerró a $1.506,22 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.547,20, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s62.228, según Binance.