El dólar oficial minorista cerró a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.488,31 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 23 de junio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 23 de junio
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Día rojo en los mercados: el riesgo país salta más de 3% y se hunden acciones y bonos
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 23 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.471.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 23 de junio
El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 23 de junio
El dólar CCL cerró a $1.554,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 23 de junio
El dólar MEP cerró a $1.506,22 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.547,20, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s62.228, según Binance.
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