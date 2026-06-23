Fiebre mundialista: tras la victoria ante Austria, se disparó la búsqueda de vuelos a EEUU para viajar a alentar a la Selección

Miami es ahora el destino más buscado por los hinchas argentinos que quieren viajar a apoyar a la Selección en los 16avos de final.

La victoria de la Selección Argentina ante Austria despertó una nueva ola de interés entre los hinchas que buscan viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo en el Mundial. Agencias de viajes y plataformas turísticas evidenciaron un fuerte aumento de consultas en las últimas horas, con Miami como el destino más demandado y un creciente interés por conseguir entradas para el partido que se disputará en el Hard Rock Stadium.

Según datos de CVC Corp Argentina, luego del primer partido ante Argelia, se registró un pico de consultas para viajar al torneo. La compañía informó además que ya comercializó el 100% de los paquetes previstos para la fase de grupos, es decir el próximo partido ante Jordania en Dallas, y los 16avos de final.

En tanto, tras el triunfo ante Austria la empresa evidenció un crecimiento del 345% versus la semana anterior, en la búsqueda de vuelos a Miami. " Fue el salto más grande en volumen. Las búsquedas se multiplicaron por más de cuatro ", explicaron desde la empresa.

Si bien a medida que avanza el torneo se evidencia un mayor interés, quienes planearon con anticipación su viaje optaron en su mayoría por paquetes que incluyen la asistencia a dos partidos, con un ticket promedio cercano a los u$s9.500.

En cuanto a los octavos de final, CVC Corp ya nota un crecimiento del 167% en las búsquedas con respecto a la semana anterior, tanto en los vuelos directos a Atlanta como en los que toman a Miami como base.

Por su parte, desde Booking.com señalaron que Miami registró en los últimos días un crecimiento cercano al 300% en las consultas realizadas por usuarios argentinos. "El fuerte crecimiento en las búsquedas para destinos como Dallas y Miami demuestra hasta qué punto el fútbol puede convertirse en un gran motivador de viaje para los argentinos. Vemos que muchos fanáticos están dispuestos a recorrer miles de kilómetros e incluso a destinar un presupuesto superior al de unas vacaciones tradicionales con tal de vivir en persona una experiencia deportiva única. Estos eventos no solo movilizan pasiones, sino que también impulsan el turismo y generan nuevas oportunidades para descubrir destinos", explicó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Impacto económico en Miami

El impacto económico trasciende los estadios. En Miami, los Fan Festivals oficiales, como el que funciona en Bayfront Park, concentran a cientos de miles de visitantes que viajan sin entrada para los partidos. Según estimaciones del sector, por cada 100 hinchas que cuentan con ticket para ingresar al estadio viajan otros 15 acompañantes que consumen alojamiento, gastronomía, transporte y actividades turísticas en el destino.

Para quienes aún buscan sumarse a la experiencia, los precios continúan en niveles elevados. Por ejemplo, un paquete para el Mundial de siete noches en Miami, entre el 2 y el 7 de julio, tiene un valor que parte de los $2.380.400 por persona e incluye pasajes aéreos con una escala tanto en la ida como en el regreso y alojamiento en hotel de tres estrellas. El valor no contempla las entradas para los partidos. En caso de alojarse en un hotel 4 estrellas, los precios son un poco más altos.

Con la Selección avanzando en el torneo y el entusiasmo de los hinchas en alza, el Mundial se consolida como uno de los principales impulsores del turismo emisivo argentino durante la temporada, incluso en un contexto donde viajar al exterior continúa representando una inversión considerable para los bolsillos locales.