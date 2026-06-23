Inversores toman ganancias: los ADRs bancarios ceden hasta 3% y el riesgo país sube a 435 puntos + Agregar ámbito en









En esta jornada, además, el MSCI define si abre consulta para reclasificar a Argentina desde standalone, la peor categoría de su esquema.

Los bonos en dólares y las acciones locales sufren la correción internacional.

Las acciones y bonos locales sufren una nueva corrección ante el mal humor internacional ya que una ola de ventas masivas se extiende por los mercados globales frente a la posibilidad de que las valoraciones de las acciones tecnológicas hayan ido demasiado lejos. En esta jornada, además, el MSCI define si abre consulta para reclasificar a Argentina desde standalone, la peor categoría de su esquema.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese marco, las que más sufren son las acciones bancarias. Dentro de los ADRs los que más caen son Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y BBVA con el 3,1%, 2,7%, y 2,7%, respectivamente. La bolsa local también se contrae: el S&P Merval baja 1,5% a 3.227.189,03 puntos básicos y dentro del panel líder las que más descienden son: Grupo Financiero Galicia (-2,6%), Banco Macro (-2,6%), y BBVA (-2%).

A nivel local, el Gobierno autorizó emisiones bajo ley extranjera por hasta u$s5.000 millones. La medida abre la puerta a futuras colocaciones o refinanciaciones bajo jurisdicción de Nueva York. A su vez, se conoció que el desempleo subió a 7,8% en el primer trimestre y la informalidad alcanzó 44,2%, reflejando que la recuperación económica todavía no logra consolidarse en empleo formal de calidad.

En la jornada previa, las acciones bancarias fueron las más afectadas por la decepción del mercado. Papeles como Grupo Supervielle, Banco Galicia y Banco Macro registraron fuertes bajas, luego de haber acumulado importantes subas en las semanas previas.

En lo que respecta al mercado energético, los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la flexibilización de algunas restricciones permitieron que el precio del petróleo descendiera hasta la zona de u$s74 por barril, alejando temores sobre problemas de abastecimiento energético.

Riesgo país y bonos A pesar de que registran una mejora en el acumulado del mes, los bonos en dólares caen hasta 0,8% de la mano del Bonar 2041, seguido del Global 2041 (-0,7%), el Bonar 2035 (-0,7%) y el Global 2035 (-0,7%). En ese marco, el riesgo país, el índice que mide el J.P. Morgan sube 3,3% hasta los 435 puntos básicos.