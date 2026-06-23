Deudas de hasta u$s1.000.000 y 700 locales cerrados: otra cadena de comida rápida que se encamina a la quiebra

Durante muchos años, una marca histórica de la comida rápida estadounidense pasó de gozar de una expansión masiva a una caída constante . Con números que reflejan una gran pérdida que empezó hace un tiempo, el caso ya despierta alarmas en el rubro gastronómico mundial.

La empresa, especializada en pescados y mariscos , supo construir un imperio en Estados Unidos y otros mercados. Pero a pesar de haber estado en la cima, el retroceso en ventas, el aumento de los costos y la pérdida de franquicias la llevaron a atravesar un escenario muy complejo que hoy la deja en su peor momento .

Long John Silver’s nació en 1969 en Lexington, Kentucky, impulsada por el empresario Jim Patterson. Su propuesta buscaba diferenciarse de las tradicionales cadenas de hamburguesas, apostando por un menú enfocado en mariscos de servicio rápido y precios accesibles . El nombre tomó inspiración del personaje literario de "La isla del tesoro", de Robert Louis Stevenson.

El primer local abrió el 18 de agosto de 1969 sobre Southland Drive, en un edificio reciclado que antes funcionaba como local de comida para llevar. Desde el principio, la estética marítima fue parte de su identidad, con techos azules, madera en pasillos, sogas decorativas y referencias náuticas que hacía que los clientes se sintieran parte de una embarcación.

En la década del 70, la cadena vivió su etapa de mayor crecimiento, ya que superó los 1.000 locales en Estados Unidos y se convirtió en una marca de alcance nacional. Para 1983, dio su primer salto internacional en Singapur, uno de sus mercados más fuertes fuera de Norteamérica.

Despues de ese éxito, pasó por mucho cambios societarios y tensiones financieras. En 1989, su control pasó por una reestructuración debido a una deuda corporativa dentro de Jerrico Inc., lo que limitó su capacidad de expansión y en 1998, la compañía entró en quiebra.

Más tarde, en 2002, pasó a manos de Yum! Brands, grupo que también maneja KFC, Pizza Hut y Taco Bell. En esa etapa surgieron los locales combinados, donde convivían varias marcas en un mismo espacio y, finalmente en 2011, la empresa fue vendida a franquiciados privados bajo LJS Partners LLC.

Desde ese momento, el modelo comenzó a achicarse. Si bien en su pico de 2007 contaba con 1.081 locales, en la actualidad opera 375, según su propio localizador oficial.

Long John Silvers La histórica empresa atraviesa su peor momento. Gentileza - Long John Silver's

Camino a la quiebra: los motivos del cierre de 700 locales

El retroceso de la cadena no se dio de un día para el otro, en 2008 la compañía cerró más de 700 locales en Estados Unidos. La caída se aceleró con la crisis financiera de ese año, cuando en tan solo 12 meses se bajaron 59 sucursales. En los años siguientes se sumaron nuevos recortes, 33 en 2009, 25 en 2010, 32 en 2011 y un promedio de 21 cierres anuales entre 2012 y 2013.

El punto más crítico llegó en 2014, con 75 locales cerrados en un solo año, es decir que en la última década y media, la pérdida total superó las 330 unidades adicionales y tan solo en los últimos 18 meses se sumaron 110 cierres más en todo el territorio estadounidense.

Esto se debe a los incrementos de costos y cambios en el consumo, ya que entre 2019 y 2025, los gastos laborales y de insumos subieron en un 35%, según datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales. A su vez, el precio de los menús aumentó un promedio del 31% entre 2020 y 2025, de acuerdo con la Asociación Nacional de Restaurantes.

Este encarecimiento impactó en la cantidad de clientes, ya que como el comer afuera se volvió más costoso, la frecuencia de visitas cayó y afectó directamente la rentabilidad de las sucursales.

La situación también golpeó a franquiciados. En Minnesota, Uplifted Foods LLC cerró su local en el Mall of America el 30 de abril de 2026 y un mes después se presentó en quiebra bajo el Capítulo 7, con activos de hasta u$s100.000 y pasivos que llegan a u$s1.000.000.