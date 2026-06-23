Un campeón con Brasil se deshizo en elogios con Lionel Messi: "Lo que hace en la cancha no es algo de este planeta"

Rivaldo, recordado diez de la Verdeamarelha, se pronunció luego de que Messi haya superado el récord de Miroslav Klose como mayor anotador en la historia del certamen mundialista.

Rivaldo Vítor Borba Ferreira, más conocido como Rivaldo, salió campeón con la selección brasileña en el Mundial de Corea-Japón en 2002 y fue figura en el Barcelona. El reconocido astro del fútbol mundial le dedicó una carta a Lionel Messi en su cuenta de Instagram luego de que superara casi todos los récords que le quedaban por romper.

En el mensaje, el brasileño le dedicó unas palabras muy sentidas al “10” de la Selección argentina: “ Cuando ves un fútbol tan bello, cuando ves a un jugador tan entregado, de casi 39 años, haciendo lo que él está haciendo, es realmente admirable” . Rivaldo fue una de las figuras del Barcelona, club en el que se desempeñaba cuando en 1999 ganó el Balón de Oro.

Por otro lado, cuando conquistó la Copa del Mundo en 2002 convirtió 5 tantos, posicionándose en el segundo lugar del torneo, solo por detrás de su compañero Ronaldo Nazario que hizo 8. En su carta, también habló sobre la selección de Brasil: “Claro que todos apoyamos a nuestra selección, pero cuando ves a un gran jugador como Messi, cualquiera que ame de verdad al fútbol debe admirarlo” , sentenció.

El exjugador no dejó sus elogios ahí, sino que explicó por qué le parece el mejor: “ Con todo respeto, Messi, lo que hace en la cancha es algo fuera de este mundo ”, y concluyó: “ Es un privilegio para todos los amantes del fútbol poder seguir una carrera tan extraordinaria” .

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Los récords que rompió Messi en el partido ante Austria

Además de romper la marca de goles de Miroslav Klose, también obtuvo la de más penales lanzados en la historia de la Copa del Mundo, contando con siete en total. Superó a Harry Kane que tiene seis, aún con chances de patear algunos más. La curiosidad de este récord es que además quebró uno negativo: es el jugador que más penales erró, sin contar la tanda desde los doce pasos, con 3 en su haber.

Y los datos sobre los penales no terminan ahí. Con el disparo malogrado de esta tarde, la Selección argentina se convirtió en la que mayor faltas desde los doce pasos erradas tiene: registra un total de cinco.

messi austria 2 Lionel Messi, eterno: tras su actuación ante Austria, sigue quebrando récords. @seleccionargentina

Además de las marcas individuales, también están las colectivas con la Albiceleste: se convirtió en el jugador que más partidos consecutivos logró anotar en mundiales, igualando la marca de Just Fontaine (Francia) en 1958, con seis (vs Austria, Algeria, Francia, Croacia, Países Bajos y Australia) y de Jairzinho para Brasil en 1970.

Messi también es el jugador que más goles consecutivos hizo para su selección: convirtió dos contra Francia en la final de Qatar 2022, tres contra Algeria y dos contra Austria.

Como si fuera poco, el capitán argentino se convirtió en el primer jugador en abrir el marcador en diez partidos distintos. El segundo es el italiano Christian Vieri, el brasileño Ronaldo y el español David Villa, todos con seis.