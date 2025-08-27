SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de agosto 2025 - 17:36

Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 27 de agosto

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas subieron u$s70 millones este miércoles.

Las reservas subieron u$s70 millones este miércoles.

Mariano Fuchila

El dólar oficial cotizó a $1.329,01 para la compra y a $1.370,79 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete retrocedió a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.365, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Informate más

Las reservas brutas internacionales subieron por primera vez en la semana, unos u$s70 millones, para terminar la jornada en los u$s41.253 millones, según datos del BCRA.

En paralelo, la autoridad monetaria informó también que la tasa nominal anual (TNA) Tamar, para los plazos fijos mayoristas, se elevó desde la zona del 60,25% hasta el 64,13%. En términos efectivos, el retorno anual de este instrumento ya es del 86,6%.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 27 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó $7 a $1.349,50.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, miércoles 27 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.365 y la brecha con el oficial trepó al 1,2%.

Valor del MEP hoy, miércoles 27 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.357,38 y la brecha con el oficial es del 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 27 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.361,39 y la brecha se ubica en el 0,9%

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 27 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 27 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.360,19, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 27 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.728, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias