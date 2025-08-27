Travel Sale 2025: la plataforma recibió más de 800.000 visitas en los primeros tres días







La plataforma de la iniciativa que ofrece acceso a financiación, descuentos, beneficios para viajeros recibió más de 800.000 visitas y sumó 200.000 nuevos usuarios en los primeros tres días.

Travel Sale registró 800.000 visitas en los primeros tres días.

A apenas tres días de su lanzamiento, el Travel Sale 2025 ya promete ser una de las oportunidades más aprovechadas por los argentinos que empiezan a planificar sus próximas vacaciones. La plataforma, que reúne a 148 agencias de todo el país, recibió más de 800.000 visitas y sumó 200.000 nuevos usuarios desde su apertura el lunes. A su vez, Aerolíneas Argentinas reportó más de 65.000 reservas totales solo en el primer día, lo que representó un incremento del 17% respecto al mismo día de Travel Sale 2024.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La propuesta federal ofrece acceso a financiación, descuentos, beneficios y oportunidades para viajar por el país. Las agencias participantes registraron un incremento del 60% en el tráfico y consultas en sus propios canales.

"Estamos muy contentos con el inicio de Travel Sale 2025. En solo tres días, 148 empresas de viajes y turismo de todo el país lograron generar un impacto increíble: miles de productos disponibles, cientos de miles de visitas y un incremento notable en las consultas a las agencias, mostrando una vez más el rol central que ocupamos. Esto confirma que los argentinos están aprovechando las oportunidades para viajar y que Travel Sale se consolida como una acción clave para reactivar argentino", destacó Andrés Deyá, Presidente de FAEVYT institución creado de la acción.

Por su parte, Martín Romano, Coordinador de Travel Sale afirmó: "Los resultados de estos primeros tres días superaron incluso nuestras propias expectativas. Cada año vemos cómo los viajeros se suman a la propuesta, accediendo a financiación, descuentos y beneficios que hacen más fácil viajar. Travel Sale sigue creciendo".

Desde las empresas privadas también destacaron la iniciativa. María Laura Amorós, Senior Marketing Manager en Despegar, señaló: “Las primeras tendencias reflejan un fuerte interés por viajar: registramos un aumento del 86% en comparación con las últimas cuatro semanas y un 38% más que en la edición del 2024. Los grandes protagonistas son los paquetes nacionales que crecieron un 130% respecto al último mes y un 137% frente al último Travel Sale”.

“Estamos muy conformes con los resultados que viene teniendo el Travel Sale de Almundo. En destinos nacionales vemos que la buena financiación de 18 y 12 cuotas es clave", sumó Juan García, Director Comercial de CVC Corp Argentina.