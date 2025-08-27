Independiente: un video muestra a un dirigente de la U de Chile almorzando con barras antes del partido

El "Rojo" entregó las piezas como pruebas a Conmebol y denunció una “premeditación” de los incidentes violentos en el Libertadores de América.

El director de la gerenciadora Azul Azul , que administra a la Universidad de Chile , Daniel Schapira , fue filmado en un almuerzo con barras del equipo en Puerto Madero, el mismo día del partido contra Independiente que terminó con el brutal enfrentamiento entre las hinchadas.

El video fue incorporado al descargo que el club argentino presentó ante la Conmebol , donde se apunta a una posible premeditación de los graves disturbios.

Uno de los videos que presentó Independiente a la Conmebol.

Este miércoles por la mañana, la dirigencia de Independiente presentó su descargo a la Conmebol sobre los sucesos de violencia en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, durante el duelo de vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana frente a la Universidad de Chile.

El club entregó un informe de 40 fojas, 12 anexos y documentación audiovisual , en el que se intentó demostrar la inocencia de Independiente en los hechos. Sin embargo, lo que más impactó fue la grabación de Schapira en Puerto Madero , donde se lo ve acompañado por unos veinte barras del conjunto chileno en la previa del encuentro.

Desde Avellaneda consideran que esta es una prueba contundente del lazo entre la dirigencia chilena y su barra, además de servir como sustento para alegar una supuesta premeditación de los actos vandálicos ocurridos en el estadio.

La interna dentro de la U de Chile

La situación se enmarca en una feroz interna entre Schapira y el actual presidente de Azul Azul, Michael Clark. El directivo viene reclamando su renuncia desde hace meses y en Chile sorprendió su tono crítico sobre las sanciones que podía recibir la U, al afirmar: “Serán duras sin ninguna duda”.

En abril, Schapira y su hijo Eduardo, segundos máximos accionistas de Azul Azul, interpusieron una medida prejudicial contra Clark para impedirle celebrar actos y contratos sobre las acciones que controla. En ese comunicado, lo acusaron de intentar quedarse con el manejo del club de manera indefinida.

Clark respondió señalando a Schapira y su entorno de “generar alarma y atentar contra el progreso del club”, y sostuvo que su gestión trabaja para que la institución siga creciendo, ganando y mejorando.