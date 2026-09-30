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30 de septiembre 2026 - 16:18

Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 30 de septiembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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Depositphotos

El dólar oficial minorista cerró a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.538,33 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 30 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.518.

Informate más

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 30 de septiembre

El dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 30 de septiembre

El dólar CCL cerró a $1.612,49 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 30 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 30 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.606,92, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 30 de septiembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s83.889, según Binance.

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