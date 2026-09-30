Crece el interés de Alemania en sectores clave de Argentina, pero preocupa el riesgo país y las elecciones

La embajada de Alemania, al igual que ejecutivos y expertos del país europeo, destacaron la oportunidad que se abre para las relaciones comerciales tras el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Sin embargo, la incertidumbre respecto a las elecciones de 2027 es un gran condicionante para las inversiones en el corto plazo.

A pesar del renovado interés de Alemania en sectores clave de Argentina, el elevado riesgo país y la incertidumbre de cara a las elecciones de 2027 condicionan las inversiones a corto plazo.

Si bien las empresas alemanas tienen presencia en Argentina desde hace más de un siglo , los cambios reciente en la geopolítica a nivel internacional durante los últimos años — invasión rusa a Ucrania, regreso de Donald Trump y la guerra en Medio Oriente — han hecho que las firmas germanas tengan interés en ampliar sus negocios en el país hacia sectores estratégicos, como minerales, energía y agroalimentos . El problema para que eso se materialice, sin embargo, es la incertidumbre electoral de cara a 2027 y el reciente repunte del riesgo país .

" Argentina se ha abierto al mundo y creo que de ahí pueden surgir buenas colaboraciones . Sin duda, ese será uno de los ejes centrales de mi trabajo aquí", afirmó la embajadora de Alemania, Catalina Cullas , en un evento al que asistió Ámbito este miércoles en la embajada germana. El mismo contó con la participación de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) , la Federación de Asociaciones Argentino Germanas (FAAG) y la Fundación Friedrich Naumann.

La diplomática afirmó que "el interés existe" por parte de las empresas alemanas, "especialmente en los sectores relacionados con minería, energía y agricultura" . En este sentido, se mostró optimista sobre la posibilidad de que esos sectores clave "le den un impulso a los demás" rubros de la economía.

" En la producción industrial habrá mucho por hacer , y ahí es donde las empresas alemanas, tanto las pymes como las pequeñas empresas, tienen mucho que ofrecer: en la construcción de plantas, en materia de innovación y en el ámbito de la infraestructura. Esa es la gran expectativa ", ahondó.

Consultada sobre las oportunidades en las relaciones comerciales entre Argentina y Alemania , afirmó que coinciden tres factores a favor .

Por un lado, destacó "la apertura del mercado argentino y la mejora de los datos macroeconómicos". Por otro lado, mencionó "el gran interés en Europa —y específicamente en Alemania— por diversificar las inversiones de Europa en los sectores de la economía y la energía, debido a la situación geopolítica". Y por último, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Sin embargo, Cullas también reconoció los desafíos por delante: "Las empresas necesitan, por supuesto, previsibilidad; necesitan poder planificar. El riesgo país en Argentina sigue siendo alto".

El litio se perfila como uno de los recursos más interés genera en las empresas alemanas. Depositphotos

Riesgos y oportunidades

En diálogo con Ámbito, una de las expositoras en el evento, Julieta Barra, gerente de Comercio Exterior de la Cámara Argentino-Alemana, afirmó que si bien la búsqueda de estabilidad en la economía por parte de las firmas alemanas existe, "es un deseo del empresariado, independientemente del país".

Afirmó que "las empresas alemanas que están en Argentina tienen una perspectiva de muy largo plazo", debido a que muchas de ellas se encuentran en el país desde hace más de un siglo. "Las que están hace muchísimos años ya han visto muchas de estas de estos altibajos y tienen equipos en el país que están acostumbrados a encontrar soluciones para resolver estos desafíos".

Sobre la cuestión electoral, afirmó que es un factor que desde la AHK tienen en consideración, "aunque todavía es muy pronto para saber qué va a pasar". De todas maneras, reconoció que "el deseo es poder estar en un mercado que tenga proyección y reglas de juego claras", algo que considera "prioritario" para las empresas alemanas.

Consultada sobre la competencia de las filiales teutonas contra las importaciones provenientes de China, relativizó la cuestión, argumentando que se trata de un fenómeno "que se está dando a nivel internacional". Y ahondó: "Las empresas alemanas lidian con esta situación, mismo en Alemania, y muchas de las empresas alemanas también producen en China".

Desde su perspectiva, esa situación está incorporada en "el mix de factores que las empresas alemanas tienen a la hora de decidir". Sostuvo que "compiten por calidad" y afirmó que "hay muchas empresas que apuestan a tener maquinarias, equipos de de de gran calidad y de largo plazo".

Respecto al Acuerdo Mercosur-UE sostuvo que "lo que queda por ver es si el acuerdo va a abrir puertas para productos o segmentos de servicios donde aún no había gran experiencia en la relación argentino-alemana".

"Alemania trae mucho know-how en tecnologías que son ambientalmente muy importantes, con eficiencia energética, con innovación, con automatización, con digitalización, que son todas todas servicios o tecnologías que pueden contribuir para que la industria argentina dé el salto productivo que necesita ahora al haberse abierto el mercado", agregó.

En busca de nuevos socios

El director de proyecto para el Cono Sur de la Fundación Friedrich Naumann, Hans-Dieter Holtzmann, sostuvo durante su intervención en el evento que "Alemania necesita nuevos amigos en el mundo, dados los evidentes cambios políticos, pero también los retos económicos que estos traen consigo".

Afirmó que el modelo económico en el pasado, en donde "algunos países se ocupaban de la seguridad de Alemania — en referencia a EEUU — y los chinos compraban sus autos BMW y de otras marcas, mientras los rusos proporcionaban gas a bajo precio simplemente ya no funciona".

"Nos hemos vuelto demasiado dependientes de los cambios erráticos en Estados Unidos. Además, nos hemos vuelto vulnerables al chantaje y dependientes del mercado chino, sobre todo en lo que respecta al suministro de materias primas y tierras raras", enfatizó el economista.

Sobre ese punto, afirmó que "ya existe la amenaza de que China deje de suministrar litio a Alemania", por lo que remarcó la necesidad de "encontrar nuevos aliados en el mundo". Por ese motivo, señaló que "el interés por Argentina ha aumentado considerablemente".

Relató un viaje reciente a Salta para explorar la posibilidad de proyectos vinculados a la explotación minera. "Allí también se nota la presencia de los chinos, pero también de los surcoreanos", comentó. Además, hizo énfasis en el anuncio entre el gobierno argentino y su contraparte norteamericana de un acuerdo por u$s7000 millones para impulsar proyectos de infraestructura en la Argentina.

Argentina busca posicionarse como un proveedor confiable de GNL a Europa.

"Argentina no nos está esperando, es cierto, pero gracias a los estrechos vínculos que tenemos, contamos con muchas oportunidades si decidimos involucrarnos", agregó.

Otro tema que tocó fue el del suministro energético: "Dependemos demasiado de Rusia y ahora las empresas y los ciudadanos están pagando el precio con costos energéticos extremadamente altos, que afectan la competitividad de Alemania y a los hogares. A esto han contribuido las tensiones en el Medio Oriente y decisiones erróneas graves de la política energética alemana".

Por ese motivo, consideró "una buena señal" que Alemania y Argentina hayan firmado el contrato para el suministro de Gas Natural Licuado (GNL) por 2 millones de toneladas durante ocho años, con inicio de entregas estimado para fines de 2027.

"Es bueno para Alemania, en términos de diversificación, pero que también le ofrece a Argentina la oportunidad de ser una especie de puerta de entrada y de ganar confianza, precisamente en lo que respecta a la capacidad de suministro (de energía)".

Respecto al acuerdo entre el Mercosur y la UE, mencionó la importancia del apartado vinculado a las inversiones europeas en el bloque sudamericano: "Esto es importante porque genera mayor seguridad jurídica para las inversiones alemanas en Argentina".

Afirmó que "la combinación entre las materias primas en Argentina y la tecnología de Alemania e trata de un modelo muy complementario para relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes". Afirmó que "no se trata solo de exportar materias primas de Argentina a Alemania, por muy importante que sea eso, se trata de generar valor agregado local aquí, de crear empleos locales".