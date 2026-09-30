Empeoran las perspectivas de crecimiento para 2026: ya prevén menos de la mitad de lo que dice el Presupuesto

A partir del derrumbe de julio, y la escueta recuperación que parece haber mostrado agosto, las consultoras volvieron a bajar sus proyecciones de PBI a menos del 2% para 2026 y 2027, alejándose de las metas del Gobierno y del FMI.

Tras los malos datos de la actividad económica en julio , las principales consultoras privadas volvieron a recortar sus proyecciones del Producto Bruto Interno (PBI) y ubican el crecimiento de 2026 y 2027 por debajo del 2%. Esto implica que las metas oficiales del Presupuesto y del Fondo Monetario Internacional (FMI) están cada vez más lejos de cumplirse.

En diálogo con Ámbito , Lorenzo Sigaut Gravina , director de Análisis Macroeconómico de Equilibra , opinó: "Nosotros estábamos dentro de los más pesimistas , porque cuando salió el Presupuesto hablábamos de que el crecimiento de este año iba a ser la mitad del crecimiento que se proyectaba. En vez 3%, nosotros decíamos 1,5% y y para el año que viene, en vez de 4%, 2% ".

El experto relató que, después del último dato "muy negativo" del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), recortaron la proyección a 1,3% para este año y un 1,8% para el 2027. "Son dos años de crecimiento bajo, menores a 2%", profundizó.

Desde Analytica , en tanto, su director, el economista Claudio Caprarulo , también expresó algo parecido en charla con este medio: "Nuestra estimación a principio de año estaba en torno al 1,5% y con los últimos datos de actividad corregimos a la baja". Con la misma tónica, en Facimex también confirmaron que modificaron su proyección de crecimiento anual para 2026 en 0,5 puntos porcentuales, desde el 2% al 1,5%.

El conjunto de analistas que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó que el PBI ajustado por estacionalidad se habría contraído 0,9% en el segundo trimestre de este año (-0,5 puntos porcentuales respecto al relevamiento previo) y aumentaría 1,1% en el tercer trimestre (+0,1 puntos porcentuales en relación con el REM anterior).

Para el cuarto trimestre de este año, la proyección fue de 1,3% (+0,3 puntos) y para todo 2026, quienes participaron del REM esperan en promedio un nivel de PIB real 2,1% superior al promedio de 2025 (-0,6 puntos por debajo de la encuesta previa). Quienes conforman el Top 10 proyectaron un crecimiento de 2,2% (-0,4 puntos).

Sin embargo, vale aclarar que el EMAE de julio, que arrojó un derrumbe mensual de casi -3%, se conoció después del REM. Asimismo, los primeros datos para agosto dan cuenta de que la economía debería haber crecido muy fuerte en septiembre (5% o más) como para evitar un nuevo descenso intertrimestral.

Como las consultoras privadas ya advierten señales de enfriamiento o una desaceleración temporal en el nivel de actividad durante el tercer trimestre de 2026, es probable que el próximo REM ajuste a la baja las proyecciones para los próximos trimestres y, sobretodo, para la medición interanual.

Presupuesto y FMI: las proyecciones que están lejos de cumplirse

Si bien el Congreso de la Nación aprobó legalmente el Presupuesto 2026 a fines del año pasado, que preveía un crecimiento del PBI del 5%, estas pautas macroeconómicas fueron revisadas por el Gobierno a la baja. El Poder Ejecutivo sinceró la marcha de la economía y recortó la proyección para 2026 al 3%, cifra que, sin embargo, parece estar muy lejos de las mediciones privadas.

Asimismo, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado ante el Congreso contempla un crecimiento del 4% para el próximo año.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aún proyecta un crecimiento del 3,5% para la economía argentina en 2026, según su último reporte realizado en julio de este año, y anticipa para 2027 un alza de 4%, en sintonía con el Presupuesto Nacional.