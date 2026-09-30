Tras los malos datos de la actividad económica en julio, las principales consultoras privadas volvieron a recortar sus proyecciones del Producto Bruto Interno (PBI) y ubican el crecimiento de 2026 y 2027 por debajo del 2%. Esto implica que las metas oficiales del Presupuesto y del Fondo Monetario Internacional (FMI) están cada vez más lejos de cumplirse.
Empeoran las perspectivas de crecimiento para 2026: ya prevén menos de la mitad de lo que dice el Presupuesto
A partir del derrumbe de julio, y la escueta recuperación que parece haber mostrado agosto, las consultoras volvieron a bajar sus proyecciones de PBI a menos del 2% para 2026 y 2027, alejándose de las metas del Gobierno y del FMI.
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En diálogo con Ámbito, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, opinó: "Nosotros estábamos dentro de los más pesimistas, porque cuando salió el Presupuesto hablábamos de que el crecimiento de este año iba a ser la mitad del crecimiento que se proyectaba. En vez 3%, nosotros decíamos 1,5% y y para el año que viene, en vez de 4%, 2%".
El experto relató que, después del último dato "muy negativo" del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), recortaron la proyección a 1,3% para este año y un 1,8% para el 2027. "Son dos años de crecimiento bajo, menores a 2%", profundizó.
Desde Analytica, en tanto, su director, el economista Claudio Caprarulo, también expresó algo parecido en charla con este medio: "Nuestra estimación a principio de año estaba en torno al 1,5% y con los últimos datos de actividad corregimos a la baja". Con la misma tónica, en Facimex también confirmaron que modificaron su proyección de crecimiento anual para 2026 en 0,5 puntos porcentuales, desde el 2% al 1,5%.
El último REM ajustó a la baja: qué esperar para la medición de septiembre
El conjunto de analistas que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó que el PBI ajustado por estacionalidad se habría contraído 0,9% en el segundo trimestre de este año (-0,5 puntos porcentuales respecto al relevamiento previo) y aumentaría 1,1% en el tercer trimestre (+0,1 puntos porcentuales en relación con el REM anterior).
Para el cuarto trimestre de este año, la proyección fue de 1,3% (+0,3 puntos) y para todo 2026, quienes participaron del REM esperan en promedio un nivel de PIB real 2,1% superior al promedio de 2025 (-0,6 puntos por debajo de la encuesta previa). Quienes conforman el Top 10 proyectaron un crecimiento de 2,2% (-0,4 puntos).
Sin embargo, vale aclarar que el EMAE de julio, que arrojó un derrumbe mensual de casi -3%, se conoció después del REM. Asimismo, los primeros datos para agosto dan cuenta de que la economía debería haber crecido muy fuerte en septiembre (5% o más) como para evitar un nuevo descenso intertrimestral.
Como las consultoras privadas ya advierten señales de enfriamiento o una desaceleración temporal en el nivel de actividad durante el tercer trimestre de 2026, es probable que el próximo REM ajuste a la baja las proyecciones para los próximos trimestres y, sobretodo, para la medición interanual.
Presupuesto y FMI: las proyecciones que están lejos de cumplirse
Si bien el Congreso de la Nación aprobó legalmente el Presupuesto 2026 a fines del año pasado, que preveía un crecimiento del PBI del 5%, estas pautas macroeconómicas fueron revisadas por el Gobierno a la baja. El Poder Ejecutivo sinceró la marcha de la economía y recortó la proyección para 2026 al 3%, cifra que, sin embargo, parece estar muy lejos de las mediciones privadas.
Asimismo, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado ante el Congreso contempla un crecimiento del 4% para el próximo año.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aún proyecta un crecimiento del 3,5% para la economía argentina en 2026, según su último reporte realizado en julio de este año, y anticipa para 2027 un alza de 4%, en sintonía con el Presupuesto Nacional.