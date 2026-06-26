El dólar oficial minorista cerró a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.493,98 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 26 de junio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
El BCRA mantuvo un ritmo de compras moderado, pero las reservas bajaron casi u$s300 millones en la semana
-
El dólar cayó y aún no recupera lo perdido en el mes
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 26 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.477.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 26 de junio
El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 26 de junio
El dólar CCL cerró a $1.545,45 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 26 de junio
El dólar MEP cerró a $1.498,75 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.541,36, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.608, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA