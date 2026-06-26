Monitores gamer y proyectores: la Justicia investiga compras de Manuel Adorni con tarjetas ajenas

La fiscalía analiza operaciones realizadas desde la cuenta personal de Mercado Libre del jefe de Gabinete por casi $6 millones. Los pagos figuran asociados a tarjetas de dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la Vocería Presidencial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quedó en el centro de una nueva polémica luego de que trascendiera que realizó compras de equipamiento para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

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Las operaciones, que están informadas en la causa, se concretaron en agosto de 2025 e incluyeron un monitor gamer y dos proyectores de alta gama por un total de $5.848.589 , una cifra que superaba el salario mensual que Adorni percibía como vocero presidencial.

La compra más costosa fue la de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas , adquirido el 19 de agosto por $2.184.999,05 .

De acuerdo con la documentación analizada por la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita, el pago quedó asociado a una tarjeta cuya titular era Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. Así figura en documentos de Mercado Libre.

En tanto, el 13 de agosto se registró la compra de dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV , cada uno por $1.831.795 . Las operaciones fueron abonadas con tarjetas vinculadas a Luis Enrique Aluju, quien en ese momento se desempeñaba como coordinador de Información de Gobierno dentro de la misma dependencia.

Las compras forman parte de la investigación patrimonial que lleva adelante la fiscalía a cargo de Pollicita, que tiene delegada la causa para analizar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

En distintas entrevistas públicas, Adorni se definió como un “retrogamer” y contó que colecciona consolas y computadoras clásicas.

Tarjetas prestadas por otros funcionarios, un hecho que se repite

En ese contexto, también se había incorporado a la causa otra operación considerada sospechosa: el pago en efectivo de $8.183.383 realizado por Gisela Kocsis, otra empleada del Gobierno, en un comercio de sommiers y ropa blanca, supuestamente destinado a una vivienda adquirida por la familia Adorni en el country Indio Cua.

La factura de esa compra fue hallada en el teléfono celular de Matías Tabar, contratista que participó en la remodelación de la propiedad. El dispositivo, actualmente bajo análisis de la Justicia, también contiene mensajes intercambiados con Adorni y datos sobre los trabajos realizados en la casa.

Tabar declaró además que la remodelación demandó desembolsos de Adorni por u$s245.929 en efectivo.

Con todo lo informado en la causa, más algunas respuestas y precisiones que espera de distintos organismos, el fiscal ultima detalles para el requerimiento de justificación patrimonial. Es la instancia en la que Adorni deberá explicar las inconsistencias detectadas.