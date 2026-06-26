Javier Milei, sobre Manuel Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad"

El Presidente recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Durante su conferencia repasó su llegada a la política, reflexionó sobre el desafío de gobernar y lanzó nuevas críticas contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al tiempo que defendió el rumbo económico de la Argentina.

El presidente Javier Milei participó de la conferencia inaugural de la II Edición de los Cursos de Verano CEU–María Cristina, en la Universidad San Pablo de Madrid, y de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la universidad.

En el marco de su visita a España , el presidente Javier Milei participó de una actividad en la Universidad San Pablo CEU de Madrid , donde fue distinguido con la Medalla de Honor de la institución. Respecto a la investigación penal que pesa sobre el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni , fue tajante sobre las posibles consecuencias legales. “Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, sentenció el mandatario.

“Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema” , sostuvo Milei, quien además calificó como “absolutamente plausible” la explicación técnica brindada por Adorni sobre el origen de su patrimonio.

Discurso del Presidente Javier Milei en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo. pic.twitter.com/UL5Oqc4hTc

Durante su exposición, alternó reflexiones sobre su experiencia al frente del Gobierno con un duro discurso contra el socialismo y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. El mandatario comenzó repasando su desembarco en la política y sostuvo que la mirada sobre la función pública cambia por completo cuando se asumen responsabilidades de gobierno. Para explicarlo, recurrió a una comparación futbolística y afirmó que resulta mucho más sencillo opinar "desde la tribuna" que tomar decisiones "dentro del campo de juego" .

También describió el peso de la función presidencial al señalar que "al poder lo llamo la silla eléctrica". Uno de los pasajes más resonantes del discurso estuvo dedicado a España. Milei volvió a cargar contra el socialismo y cuestionó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al hacer referencia al caso de las joyas entregadas por Arabia Saudita durante su gestión. "Las manos porosas" de algunos dirigentes, dijo, terminan perjudicando a la sociedad.

JAVIER MILEI CEU GIRA INTERNACIONAL El presidente Javier Milei participó de la conferencia inaugural de la II Edición de los Cursos de Verano CEU–María Cristina, en la Universidad San Pablo de Madrid, y de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la universidad. Presidencia

Javier Milei fue distinguido en España y aprovechó su exposición para volver a cuestionar al socialismo

Además, aseguró que España todavía está "a tiempo de mirar el espejo de la Argentina", al sostener que las políticas aplicadas por su Gobierno demostraron que es posible revertir una crisis económica mediante un programa de ajuste fiscal y reformas de mercado.

El Presidente insistió en que las transformaciones impulsadas por su administración comenzaron a mostrar resultados y defendió el rumbo económico adoptado desde el inicio de su gestión.

Sobre el final de la conferencia también habló de su futuro político. Reiteró que no pretende desarrollar una carrera permanente en la función pública y aseguró que, una vez concluida su etapa como presidente, planea retirarse al campo junto a sus perros, continuar escribiendo libros y dedicarse a brindar conferencias.

Cómo sigue la agenda internacional de Milei

Tras su paso por Madrid, la agenda internacional de Javier Milei continuará el 30 de junio en Asunción, donde participará de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Será la primera reunión del bloque luego de la entrada en vigor del acuerdo comercial con la Unión Europea, en un encuentro que reunirá a los mandatarios de la región y en el que se espera que el Presidente mantenga reuniones bilaterales al margen de la cumbre.

La gira seguirá el 4 de julio en Estados Unidos, donde Milei tiene previsto participar de las celebraciones por el Día de la Independencia estadounidense y profundizar su agenda de acercamiento con la administración de Donald Trump. El viaje se inscribe en la estrategia del Gobierno de reforzar los vínculos políticos y económicos con Washington, uno de los principales aliados internacionales de la gestión libertaria.