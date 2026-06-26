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26 de junio 2026 - 18:00

HBO Max sorprende con el debut de Scarlett Johansson como directora: una película que te hará emocionar

Una nueva producción desembarca en la plataforma con una historia cargada de humanidad, vínculos inesperados y segundas oportunidades.

Scarlett Johansson debutó como directora con una historia que combina humor y nostalgia.

Scarlett Johansson debutó como directora con una historia que combina humor y nostalgia.

HBO Max

Después de construir una de las carreras más exitosas de Hollywood como actriz, Scarlett Johansson decidió dar un paso diferente. La estrella de Lost in Translation, Marriage Story y producciones de Marvel se puso detrás de cámara para dirigir su primera película, una apuesta que despertó curiosidad tanto entre la crítica como entre el público.

El resultado es La extraordinaria vida de Eleanor (Eleanor the Great), una producción que combina drama y comedia con una sensibilidad particular. Lejos de los grandes efectos especiales o de las historias de superhéroes, la película apuesta por un relato íntimo centrado en las relaciones humanas, la memoria y el peso de las experiencias compartidas.

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La llegada del film a HBO Max representa una oportunidad para que nuevos espectadores descubran una obra que logró llamar la atención en distintos festivales internacionales.

La extraordinaria vida de Eleanor
La película sigue a Eleanor, una mujer de 94 años que intenta reconstruir su rutina tras una pérdida que cambia su destino.

La película sigue a Eleanor, una mujer de 94 años que intenta reconstruir su rutina tras una pérdida que cambia su destino.

De qué trata La extraordinaria vida de Eleanor

La película sigue la vida de Eleanor Morgenstein, una mujer de 94 años que atraviesa un momento de profunda transformación tras la muerte de su mejor amiga. Ese golpe emocional la lleva a dejar Florida para mudarse a Nueva York, donde intentará reconstruir parte de su vida.

En medio de esa búsqueda personal, Eleanor comienza a relacionarse con personas nuevas y se encuentra frente a situaciones que la obligan a revisar recuerdos, decisiones y experiencias acumuladas durante décadas. Lo que en principio parece una historia sencilla se transforma poco a poco en un relato atravesado por la amistad, la pérdida y la necesidad de encontrar sentido incluso en etapas avanzadas de la vida.

Uno de los elementos más llamativos del guion es cómo aborda cuestiones vinculadas a la identidad y la memoria. La protagonista queda envuelta en una situación inesperada relacionada con el pasado de su amiga fallecida, algo que desencadena una serie de acontecimientos que modifican su vínculo con quienes la rodean.

HBO Max: tráiler de La extraordinaria vida de Eleanor

Embed - ELEANOR THE GREAT | Official Trailer (2025)

HBO Max: elenco de La extraordinaria vida de Eleanor

  • June Squibb
  • Erin Kellyman
  • Chiwetel Ejiofor
  • Jessica Hecht
  • Rita Zohar
  • Miriam Shor
  • Ethan Herisse
  • Will Price

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