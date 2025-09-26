Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 26 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA superaron los u$s40.000 millones.

El dólar oficial operó a $1.315,97 para la compra y a $1.364,73 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubicó a $1.300 para la compra y $1.350 para la venta.

Las reservas brutas internacionales crecieron u$s1.889 millones, hasta los u$s41.238 millones, máximo valor en un mes. En el mercado estiman que el factor principal de ese incremento fueron las compras en bloque del Tesoro, por un monto estimado de aproximadamente u$s1.350 millones.

Mientras tanto, la tasa nominal anual TAMAR extendió su dinámica bajista, para ubicarse en el 41,63% (50,51% en términos efectivos).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.326 .

El dólar blue se vendió a $1.440 para la venta y la brecha con el oficial se ubicó en el 8,6%.

Valor del MEP hoy, viernes 26 de septiembre

El dólar MEP opera a $1.433,53 y la brecha con el dólar oficial es de 8%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 26 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) trepa a $1.472,51 y la brecha con el dólar oficial es de 10,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.755.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.396,67, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.743, según Binance.