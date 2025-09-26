Humo en Casa Rosada: evacuaron las oficinas de Santiago Caputo por un cortocorcuito en la cocina







El fuego se inició por un cortocircuito en la zona del comedor y la cocina, en el ala de Casa de Gobierno donde trabaja el asesor presidencial. También fue evacuado el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

El ala de Casa Rosada en la que trabaja el asesor presidencial Santiago Caputo tuvo que se evacuada de urgencia este viernes luego de un principio de incendio que se generó tras un cortocircuito en la cocina. Bomberos de la Policía Federal y efectivos de Casa Militar se abocaron a contener la situación.

Según supo Ámbito, en Casa de Gobierno se encontraban en ese momento la Secretaría Legal y Técnica, Karina Milei; Santiago Caputo y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quienes durante la tarde particiaron de una reunión de la mesa política.

Ante la fuerte presencia de humo, se dispuso el corte de luz en el sector y la evacuación de la cocina, el comedor y las oficinas de Caputo.

Aún están trabajando en el lugar para determinar el origen del cortocircuito pero se estima que se produjo por el mal estado del sistema de cableado

