No es necesario gastar un solo dólar: las mejores actividades gratuitas en Miami







Si bien es cierto que viajar al exterior es costoso, no necesariamente se debe caer en el consumo para el entretenimiento.

La ciudad ofrece una gran diversidad de actividades para todos.

Uno de los destinos más elegidos por los latinoamericanos a la hora de viajar al exterior, precisamente a Estados Unidos, es Miami. Si bien es uno de los lugares más económicos para visitar, lo cierto es que se deben planificar detalladamente las vacaciones para no tener gastos en dólares inesperados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Contrariamente a lo que se cree, esta ciudad, a pesar de estar orientada al turismo, no se reduce solamente a una experiencia de consumo. Existen diferentes actividades gratuitas que se pueden realizar, por lo que es una gran opción, incluso aunque se cuente con pocos dólares.

Museo de ciencias Miami tiene una gran variedad de imponentes museos gratuitos para disfrutar.

Ahorrá dólares: los museos de Miami para visitar sin gastar de más A pesar de lo que piensa la mayoría, Miami tiene una gran oferta cultural para visitantes y residentes. Además de sus lugares más conocidos por los turistas, cuenta con una diversidad de museos que sorprenden tanto a locales como a visitantes ocasionales y en su mayoría, son gratuitos.

Museo de las Ciencias Phillip y Patricia Frost Este museo es ideal para los curiosos de todas las edades: combina un acuario de varios niveles, exhibiciones interactivas y un planetario moderno con proyecciones inmersivas. Además, su ubicación central (junto al Pérez Art Museum) lo convierte en una parada ideal para un día cultural combinado, y su diseño cuenta con certificaciones de construcción sostenible.

Vizcaya Museum & Gardens Vizcaya es una joya arquitectónica e histórica: fue la residencia invernal de James Deering, diseñada como una villa renacentista italiana con mobiliario y ornamentación originales. Sus jardines ornamentales, fuentes y vistas a la Bahía de Biscayne la convierten en un espacio sereno para caminar, disfrutar del paisaje y absorber un poco de la historia florida colonial y aristocrática. Paradox Museum Miami Este museo de ilusiones ópticas juega con la percepción y desafía al visitante a cuestionar lo que ve: ofrece más de 70 exhibiciones que combinan arte, ciencia y entretenimiento. Está ubicado en Wynwood (2301 N Miami Avenue), cerca de los murales y del barrio artístico, lo que lo hace también una excusa perfecta para recorrer la zona y explorar arte urbano.