Emergencia pyme: advierten que el alivio fiscal no alcanza para frenar el deterioro del sector + Agregar ámbito en









La iniciativa habilita a las cooperativas a acceder a beneficios fiscales y financieros, pero desde el sector advierten que el alivio no alcanza frente al cierre de empresas, la pérdida de empleo y el deterioro de la actividad productiva. También reclamaron que se trate la emergencia pyme.

La diputada nacional Roxana Monzón destacó el avance legislativo y reclamó el tratamiento de la emergencia pyme.

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto que modifica el artículo 2 de la ley 24.467 e incorpora a las cooperativas dentro de la definición de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La iniciativa habilita a estas entidades a acceder al Certificado mipyme y, con ello, a distintos beneficios fiscales y financieros.

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Durante el debate en el recinto, la diputada nacional Roxana Monzón (Unión por la Patria) destacó el alcance de la propuesta, que surgió de la unificación de distintos proyectos. Según explicó, la incorporación al régimen permitirá que las cooperativas cuenten con "un alivio fiscal y financiero para paliar la difícil situación económica y social que están atravesando".

Sin embargo, la legisladora advirtió que se trata de un avance limitado frente a las dificultades que enfrenta el sector. "Es un pasito, pero no es lo fundamental en el sector de las pequeñas y medianas empresas y de las cooperativas", sostuvo Monzón, vicepresidenta de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas.

En ese sentido, reclamó que el Congreso avance con el tratamiento de la emergencia pyme. "Nos hubiese gustado estar tratándolo hoy en el recinto, es una deuda que tenemos con el sector", señaló.

Durante su intervención, Monzón también cuestionó los argumentos del Gobierno nacional frente al cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. En particular, se refirió a las declaraciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el Senado sobre el crecimiento de la cantidad de empresas registradas como pymes.

La diputada sostuvo que las estadísticas oficiales también contemplan a trabajadores independientes y profesionales que se inscriben en el registro para acceder a beneficios fiscales o financieros, en un contexto de deterioro de la actividad económica. Además, cuestionó la definición del presidente Javier Milei sobre el cierre de empresas como parte de un proceso de destrucción creativa. "Esto no es una destrucción creativa, es una destrucción productiva, pero la disfrazan con adjetivos para explicar lo inexplicable", afirmó. La media sanción representa un avance en el reconocimiento de las cooperativas como actores de la economía nacional. No obstante, Monzón insistió en que la modificación legislativa debe complementarse con políticas más amplias para sostener la producción y el empleo, ante las dificultades que atraviesan estas organizaciones para mantener sus actividades.

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