El dólar oficial cotizó a $1.319.02 para la compra y a $1.361,42 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 29 de agosto
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este viernes 29 de agosto
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este viernes 29 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.350, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
Las reservas del BCRA cayeron u$s995 millones este viernes, quebararon la barrera de los u$s40.000 millones y cerraron en u$s39.966 millones. Fuentes oficiales informaron que la caída se explica por una maniobra de fin de mes y que las divisas volverán a las arcas el martes, ya que el lunes hay feriado en EEUU.
En la semana, bajaron u$s1.533 millones, sufriendo así su peor sangría periódica en cuatro meses; mientras que en agosto finalizaron con un leve balance en positivo de u$s1.102 millones por encima de julio.
En paralelo, la autoridad monetaria informó también que la tasa nominal anual (TNA) Tamar, para los plazos fijos mayoristas, escaló desde la zona del 61,19% hasta el 66,13%. En términos efectivos, el retorno anual de este instrumento es del 90,18%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 29 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $9 a $1.342.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 29 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.350 y la brecha con el oficial quedó en el 0,6%.
Valor del MEP hoy, viernes 29 de agosto
El dólar MEP cotiza a $1.347,82 y la brecha con el oficial es del 0,4%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 29 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.355,27 y la brecha se ubica en el 1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 29 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 29 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.332,84, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 29 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.783, según Binance.
