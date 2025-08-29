Dólar blue alcista: el paralelo fue el único tipo de cambio que subió en agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Pese a la caída de este viernes 29 de agosto , el dólar blue fue la única cotización que acumuló una variación alcista en agosto . Cerró por encima del oficial mayorista y del MEP, aunque por debajo del minorista y del CCL.

El informal retrocedió por segunda rueda seguida, unos $5, hasta los $1.325 para la compra y $1.345 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . La brecha con el oficial mayorista, que cerró en $1.342, se redujo al 0,2%.

Respecto del viernes pasado, el blue se mantuvo estable, mientras que en el mes avanzó $10 . Distinta fue la performance del oficial minorista en el Banco Nación, que descendió $20 hasta los $1.360, y de los financieros que registraron leves bajas versus julio.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, trepó $9 a $1.342.

El dólar MEP cotiza a $1.347,82 y la brecha con el oficial es del 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 29 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.355,27 y la brecha se ubica en el 1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 29 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 29 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.332,84, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 29 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.783, según Binance.