Guía PAMI: cómo actualizar tus datos personales para recibir los pañales gratis en la puerta de tu casa

La obra social ofrece la entrega gratuita de este importante insumo a todos los afiliados que cuenten con la indicación médica correspondiente.

Los pañales para adultos de PAMI se entragn una vez al mes en el domicilio de cada afiliado.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a los adultos mayores una gran cantidad de servicios y prestaciones para garantizar una mejor calidad de vida. Entre ellos se encuentra la entrega de pañales para adultos sin costo, que son enviados directamente al domicilio de cada afiliado.

Las entregas de los pañales higiénicos absorbentes descartables (H.A.D) se realizan una vez al mes, dentro de los 30 días corridos del paquete anterior. La modalidad fue actualizada recientemente con el objetivo de que sea menos costosa, lo que generará el ahorro de 5 millones de pesos por año.

Quiénes pueden acceder a los pañales gratis de PAMI Pañales de PAMI.jpg

Los pañales gratuitos de PAMI son accesibles para todos los afiliados de la obra social, siempre y cuando cuenten con una indicación médica.

Estos podrán recibir hasta 90 higiénicos absorbentes, pero en caso de necesitar más se requerirá una autorización especial.

Cómo tramitar los pañales gratis Para poder obtener los pañales para adultos gratuitos, los afiliados deberán: Inscribirse al padrón H.A.D .

Cada 6 meses el médico de cabecera deberá emitir una Orden Médica Electrónica (OME)

La orden deberá ser presentada en las agencias PAMI para renovar el servicio. Para ello, no se necesitará la presentación de una receta médica. Paso a paso: cómo actualizar el domicilio en PAMI pami celular.webp Además de tramitar el pedido, los jubilados y pensionados de PAMI tendrán la posibilidad de corroborar que la dirección de entrega sea la correcta. Para ello, deberán llamar al 138 - PAMI Escucha y Responde o acercarse a la agencia PAMI más cercana, pero en caso de que esta sea errónea, podrán actualizarla a través de esos mismos canales. Pañales de PAMI: así es el proceso de entrega Una vez que se realiza el pedido de pañales, el paquete deberá atravesar las siguientes etapas para llegar a destino: Apenas se realiza el pedido, este llega a los proveedores, quienes avisarán cuando el paquete esté en viaje hacia la sucursal de envíos. Una vez que llega el pedido, se arma el paquete con los pañales y se avisa al afiliado que próximamente estará en camino al domicilio. Luego, se notificará que el pedido está en camino el mismo día que llega a destino. Cualquier persona mayor de 18 años lo puede retirar. Cuando el paquete llega a destino, se enviará un mensaje o mail confirmando la llegada del pedido. Muchas veces estos paquetes llegan cuando no hay nadie para recibirlo. En ese caso, los afiliados serán avisados tanto en el mismo domicilio, como a través del mail o SMS. No obstante, si esto ocurre una segunda vez, se deberán buscar en el punto de retiro más cercano durante los siguientes 7 días.

