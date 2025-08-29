Boom de las stablecoins: el mercado alcanzó un récord de casi u$s300.000 millones

Las stablecoins, criptomonedas ligadas a activos fiduciarios como el dólar, son cada vez más populares como medio de pago.

Las stablecoins , criptomonedas diseñadas para mantener paridad con activos fiduciarios, alcanzaron un nuevo máximo histórico al superar los u$s282.830 millones en circulación , según datos de DefiLlama. El logro refleja un aumento del 128% en lo que va de 2025, impulsado tanto por la demanda creciente de activos digitales respaldados por el dólar como por un entorno regulatorio más favorable.

El avance consolida a las stablecoins como una pieza clave en la intersección entre el ecosistema cripto y las finanzas tradicionales . Su uso principal es facilitar transferencias entre tokens y servir como resguardo frente a la volatilidad del mercado, aunque su impacto va mucho más allá.

"Son canales de distribución global para dólares estadounidenses", explicó Kevin Lehtiniitty , director ejecutivo de Borderless.xyz, destacando que se convirtieron en herramientas de relevancia estratégica en los pagos internacionales y en los mercados de capitales digitales.

El crecimiento también coincide con la reciente aprobación de la Ley Genius Act en EEUU , firmada por el presidente Donald Trump , que establece un marco regulatorio federal para la industria.

EEUU marca el ritmo

Para el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la normativa brinda la “claridad regulatoria que el mercado necesita” y abre la puerta a que las stablecoins se consoliden como una industria multimillonaria.

Ante la situación, los expertos proyectan que la expansión continuará a un ritmo acelerado. Por ejemplo, Garett Jones, economista jefe de la agencia de calificación Bluechip, considera plausible que el mercado alcance un total de u$s1 billón en circulación para 2029, con un rango estimado de entre u$s500.000 millones y u$s2 billones.

Sin embargo, advierte que la clave no estará únicamente en la demanda de los usuarios, sino en la postura que adopten la Reserva Federal, el Tesoro y el Congreso frente a su desarrollo.

En este contexto, el sector de las monedas estables se perfila como un puente decisivo entre la innovación digital y las estructuras financieras tradicionales, con potencial para multiplicar su tamaño y consolidarse como el eje de la tokenización del dólar en la economía global.