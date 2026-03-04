La Legislatura porteña realizará un homenaje a Ámbito Financiero por su 50° aniversario

Con el impulso de legisladores del oficialismo y de la oposición, se presentó un proyecto de resolución que destaca la trayectoria del diario fundado por Julio Ramos. Este 9 de diciembre se cumplirán cinco décadas desde su primera publicación.

La Legislatura porteña realizará un homenaje al diario Ámbito Financiero en el marco del 50° aniversario de su fundación , el 9 de diciembre de 1976. La iniciativa, que cuenta con el aval del oficialismo y de la oposición, destaca el compromiso del medio con el rigor periodístico y la información precisa y fidedigna que, a lo largo de su historia, le permitieron convertirse en una referencia obligada para los mercados, las finanzas y la vida pública del país.

El reconocimiento es impulsado a través de un proyecto de resolución presentado por el legislador de la UCR, Francisco Loupias, con la coautoría de la jefa de bloque del oficialismo, Silvia Lospennato, y de los presidentes de los espacios opositores, entre los que se destacan Claudia Neira (Fuerza Buenos Aires), Emmanuel Ferrario (Confianza y Desarrollo), Manuela Thourte (Ciudadanos Unidos/UCR), Eugenio Casielles (Transformación). Acompaña también el vicepresidente primero del Palacio Legislativo, Matías López.

En el texto que ingresó este miércoles al Parlamento, los firmantes expresan su beneplácito por las cinco décadas del diario fundado por Julio Ramos, que, tal y como destacan, se dedica " a brindarle a sus lectores la mejor información financiera, económica y política, y a acompañar y ser testigo de los más significativos acontecimientos de nuestro país con primicias e información certera".

"Este proyecto periodístico con los años se convirtió en referencia obligada para los mercados, las finanzas y la vida pública en la Argentina , marcando cada hito en nuestra historia", señala el proyecto, que recalca además como fortaleza de Ámbito Financiero "la combinación de experiencia y rigor, lo cual siempre lo caracterizó, ofreciendo información precisa y contextualizada".

"Hace un año, en el diario se inauguró una nueva etapa: una apuesta decidida por una redacción altamente especializada y por la integración de herramientas tecnológicas que potencian la generación de contenidos de calidad en un entorno digital cada vez más exigente. Y en este marco, una sola premisa se mantiene incólume: la información fidedigna", continúa la resolución.

ProyectodeNorma__Expediente_617_2026

Los autores del proyecto resaltan la relevancia de Ámbito Financiero en la vida pública de la Argentina al señalar que "marca el pulso de la información alcanzando cifras récord en todas sus métricas", hecho que "no solo ratifica el rumbo elegido, sino que lo obliga a redoblar los esfuerzos por ofrecer un producto de calidad indiscutida".

También resaltan la adaptación a los cambios que imperan en el periodismo actual y los desafíos que eso implica. "En la nueva era de Ámbito, ha incorporado avances tecnológicos aplicados a la producción editorial que son mucho más profundos que la Inteligencia Artificial, discutida en su aplicación, como todo avance que ofrece resistencias. La visión y los valores éticos y profesionales que lo rigen indican que debe ser utilizada como una herramienta cuyo buen uso enriquezca, multiplique, aporte ángulos novedosos y jamás sustituya el valor agregado del periodismo", plantean.

"El cara a cara, la confianza en la construcción de fuentes, la búsqueda incansable por la primicia y el dato novedoso, son principios rectores para brindar su información", aseveran los firmantes, "como así lo es, su idea de que 'nunca la rapidez puede ser enemiga de la confiabilidad, el dato nunca debe ser sacrificado en el altar de la instantaneidad'”.

En cuanto a la propuesta editorial del diario, destacan como un valor su orientación "a reflejar todas las voces de la industria, los mercados, las finanzas y los negocios, como también, los avatares de la política con un verdadero sentido federal lo que lo convierte en un producto único y sin fronteras" donde conviven "columnas de especialistas, entrevistas con actores clave y reportes sectoriales" que conforman "un ecosistema informativo en el que convergen perspectivas distintas pero complementarias para entender la realidad". "El resultado es un producto que informa, explica y anticipa tendencias relevantes para la economía argentina y regional", valoran.

El proyecto también resalta que Ámbito "mantiene un compromiso con el futuro" mediante "nuevos productos, nuevos canales de información, diseño e implementación de herramientas que faciliten al lector mantenerse informado acorde a las nuevas tendencias de consumo informativo". También a través de nuevos formatos "que sean el puente generacional hacia audiencias que reclaman contenidos audiovisuales de calidad, que entretengan, pero informen en el tiempo necesario. Que cada visitante encuentre lo va a buscar, es parte constitutiva de la misión de su redacción".

En otro pasaje del texto, hacen mención a los cambios en la industria y al viraje desde el papel a lo digital. "A raíz de la evolución permanente de los medios de comunicación y los avances de la tecnología, actualmente el diario de papel quedó en el plano de la nostalgia de una rica parte de la historia, pero abre la puerta a un entorno digital con múltiples oportunidades y desafíos". Pese a las transformaciones, recalcan que "en cualquier soporte, Ámbito simboliza la solidez de un medio confiable, serio y altamente profesional con una redacción rediseñada para ser protagonista en la alta competencia de los principales medios económicos de habla hispana".

Sobre el final, el autor y los coautores resaltan "habiendo recorrido 50 años de excelencia, Ámbito sigue marcando agenda periodística en economía, mercados, energía y política, proyectando su influencia hacia una era donde la calidad informativa y la innovación editorial van de la mano, bregando siempre para ejercer el derecho constitucional de 'publicar sus ideas por la prensa sin censura previa', consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna".