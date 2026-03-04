Netflix confirmó un spin-off de "El juego del calamar": de qué se trata + Seguir en









La plataforma líder de streaming ya lanzó su formato reality inspirado en el juego del calamar, pero esta temporada promete nuevos desafíos diseñados explícitamente para las celebrities.

Llega una nueva experiencia relacionada a El juego del calamar. Netflix

Netflix anunció un nuevo proyecto inspirado en la exitosa serie coreana El juego del calamar. Se trata de un reality donde los famosos probarán su destreza en distintos juegos de habilidad física e ingenio.

Esta nueva temporada, que aún no tiene fecha de estreno, incluirá a 8 famosos, entre ellos ex estrellas de reality, del deporte y una artista musical.

Quiénes son los famosos que estarán en El juego del calamar: El Desafío VIP El Juego del Calamar: El Desafío VIP se distingue de las ediciones anteriores por centrarse en figuras conocidas del mundo público, con experiencia en realities, deportes de alto nivel y plataformas digitales. Dylan Efron, reconocido por su participación en The Traitors, enfrentará una competencia con reglas inesperadas. Lo acompañan personalidades como Hannah Godwin, quien participó en The Bachelor, y Kim Zolciak, conocida por The Real Housewives of Atlanta.

También resalta la presencia de Mel B, exintegrante de las Spice Girls, y Tristan Thompson, campeón de la NBA. Completan el grupo Ryan Serhant, destacado por Owning Manhattan, la creadora de contenido Kristy Sarah, y Viper, cuyo desempeño en El Juego del Calamar: El Desafío lo hizo conocido y quien ha anticipado un enfoque competitivo intenso, prometiendo causar “total caos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netflix/status/2028908268597236141&partner=&hide_thread=false Squid Game: The VIP Challenge is coming soon to raise the stakes



Please welcome Dylan Efron, Kim Zolciak, Kristy Sarah, Mel B, Ryan Serhant, Tristan Thompson, Hannah Godwin, and returning S2 player Viper to the games. pic.twitter.com/vGvKEQQS80 — Netflix (@netflix) March 3, 2026 La dinámica del programa busca poner a prueba no solo la resistencia física, sino especialmente la estrategia y capacidad de adaptación de los concursantes.

