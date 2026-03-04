Qué pasó con el precio de los celulares tras la baja de aranceles + Seguir en









Los valores muestran bajas leves, mucha dispersión y hasta subas en algunos modelos. El impacto de la quita de aranceles es más lento de lo previsto

Se espera que la medida impacte en los precios de los celulares cuando ingrese nuevo stock.

La eliminación de los aranceles a la importación de celulares, que entró en vigencia en enero, despertó expectativas de una rápida baja de precios en el mercado argentino. Sin embargo, a casi dos meses de la medida, el impacto es moderado y todavía no se logró traducir en una caída de precios para los consumidores.

El nuevo esquema, que llevó el arancel de importación a 0%, apunta a reducir el costo de los dispositivos y acercar los valores locales a los internacionales. En la práctica, lo que se observa es un comportamiento dispar: algunos modelos registraron alguna leve baja, otros se mantuvieron estables y, en ciertos casos, incluso hubo aumentos.

Relevamientos recientes muestran que la baja promedio de precios fue leve en el arranque del año y estuvo lejos del recorte que se esperaba tras la eliminación del impuesto. Además, la dinámica no fue homogénea. Mientras algunos equipos de gama baja evidenciaron reducciones de alrededor del 2,6%, la gama media mostró incrementos del 1,3% y la alta prácticamente no se movió (bajó 0,8%). Incluso entre marcas se verificaron diferencias, con descensos en ciertos fabricantes y subas en otros.

Costos altos Los modelos más demandados, especialmente en el segmento premium, mantienen valores similares a los de fines de 2025 y, en algunos casos, solo se consiguen rebajas a través de promociones específicas o financiamiento. A esto se suma un factor clave: la disponibilidad. En varios puntos de venta persisten problemas de stock que también inciden en la formación de precios.

Detrás de este comportamiento hay varias explicaciones. Por un lado, gran parte de los equipos que actualmente se comercializan fueron importados antes de la quita del arancel, por lo que todavía arrastran costos más altos. La renovación de inventarios será determinante para que el beneficio impositivo comience a trasladarse con mayor claridad a los precios finales.

Por otro lado, la estructura impositiva sigue teniendo un peso significativo. Aunque el arancel se redujo a cero, los celulares continúan alcanzados por otros tributos que mantienen elevada la carga fiscal total, lo que limita el margen de baja. En este contexto, el efecto de la medida aparece, por ahora, diluido. La expectativa del sector es que, a medida que ingrese nuevo stock importado bajo el esquema sin arancel, los precios comiencen a reflejar con mayor claridad la reducción de costos. De todos modos, incluso en ese escenario, la convergencia con los valores internacionales no será total. Factores como la presión impositiva, la estructura comercial y las condiciones macroeconómicas seguirán jugando un rol clave en la evolución de los precios. Precios de referencia A continuación, algunos precios disponibles de celulares en Argentina: Celulares Android: los modelos más accesibles parten cerca de los $150.000 y pueden llegar hasta alrededor de $1.000.000 , según marca, prestaciones y gama.

y pueden llegar hasta alrededor de , según marca, prestaciones y gama. Android gama alta: equipos premium suelen ubicarse entre $900.000 y $1.500.000 , según el modelo y la memoria.

, según el modelo y la memoria. iPhone: los modelos más sofisticados de Apple se mueven en una franja superior, que va desde $1.600.000 hasta más de $3.000.000, según versión y capacidad.

