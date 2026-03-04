Javier Milei afirmó que "la desregulación es una forma de devolver propiedad privada" e instó a las empresas a invertir en el país + Seguir en









El Presidente visitó el Centro de Monitoreo de Transacciones de Visa, donde celebró que dicha empresa haya apostado a la Argentina. Además, volvió a mencionar los 90 proyectos que impulsarán este año para "volver a ser grandes nuevamente”.

Javier Milie visitó el Centro de Monitoreo de Transacciones de Visa Argentina.

El presidente Javier Milei destacó este miércoles la desregulación llevada a cabo por su Gobierno como "una forma de devolver propiedad privada" y pidió a las empresas apostar por la Argentina para "ser pioneros en este cambio de época”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mandatario visitó el Centro de Monitoreo de Transacciones de Visa Argentina, en el marco de la adquisición de Prisma y Newpay, por parte de la empresa y celebró su inversión en el país.

En ese sentido, destacó respecto del movimiento: "Cuanto más eficiente y barato es el traspaso de dinero, más agentes pueden beneficiarse realizando transacciones".

A su vez, lo comparó con la desregulación llevada a cabo por su Gobierno, algo que -según su punto de vista- "abarata el traspaso de dinero". En contraposición, aseguró que "regular y cercenar el comercio lo encarece".

Embed Discurso del Presidente Javier Milei en su visita al Centro de Monitoreo de VISA Argentina. pic.twitter.com/qHGapFgLKh — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 4, 2026 "Nuestro objetivo es volver a ser, como en nuestra época dorada, un país con reglas claras y un respeto inclaudicable por la propiedad privada", señaló, al tiempo que explicó su afirmación: "Cuando ustedes desregulan y quitan impuestos están devolviéndole al sector privado, que es el verdadero creador de riqueza, la propiedad privada”.

“Eso es ideal para que funcione el sistema de precios, que es a la economía lo que el sistema nervioso al cuerpo humano”, afirmó. Javier Milei: "El crédito se convierte en una poderosa herramienta de ascenso social" De vuelta a Visa, el Presidente aseguró que en este marco económico "el crédito se convierte en una poderosa herramienta de ascenso social", ya que permite a las personas "acceder a financiamiento sin necesidad de cumplir con los avales de entidades bancarias tradicionales”. Y volvió: “Estamos decididos a transformar a la Argentina en base a los valores éticos y morales que supieron hacernos grandes". “Este año presentaremos 90 proyectos dedicados a crear la arquitectura jurídica de la Argentina libre, que esperemos duren por 50 o 100 años y volvamos a ser grandes nuevamente”, detalló. Por último, Milei concluyó su discurso con un llamado a las inversiones: "Por eso, invito a más empresas a apostar por nuestro país. Seguimos sentando las bases de una nueva Argentina y quienes inviertan hoy tendrán la posibilidad de ser pioneros en este cambio de época”.