Los bonos en dólares abren en negativo en Wall Street mientras el mercado mira al Congreso y al dólar

Bonos en dólares caen en Wall Street y el riesgo país sube a 550 puntos mientras el mercado sigue el avance de la reforma laboral en el Congreso y la ligera presión alcista del dólar, en un contexto de compresión de tasas.

El principal índice accionario local medido en dólares retrocedió 2,2% hasta u$s1.860. Depositphotos

Los bonos en dólares operan con bajas en Wall Street y el riesgo país vuelve a niveles de 550 puntos básicos mientras la mirada del mercado está atenta al Congreso donde se espera que se termine de aprobar el proyecto de reforma laboral y al dólar que en las últimas ruedas tuvo una leve presión alcista, en el marco de una compresión en las tasas de interés.

Tras la aprobación en la Cámara baja, el Senado sesionará este viernes para dar la aprobación final a la reforma laboral, tras la quita del artículo 44 que establecía reducciones en la remuneración por licencias médicas, según las circunstancias de la enfermedad o el accidentes. Como sucedió el jueves 19 de febrero, mientras los legisladores llevan adelante el debate parlamentario, afuera miles de personas se movilizarán en contra del proyecto.

Esta semana el dólar mostró una dinámica volátil: el tipo de cambio oficial registró una suba moderada; en la licitación del Tesoro se relajaron las condiciones de liquidez con el fin de que se disminuya la volatilidad en las tasas lo que le disminuyó el atractivo a las colocaciones en pesos.

"Las tasas profundizaron la baja tras la licitación y el salto en repos a un día. Luego de la subasta del Tesoro, que inyectará $0,5 billones este viernes, y del aumento de repos a un día en el Banco Central de la República Argentina hasta $1,96 billones el miércoles, hoy las tasas recortaron a lo largo de toda la curva. La caución descendió de 26,1% TNA a 22,0% TNA (promedio ponderado), mientras que la curva de tasa fija en pesos finalizó en torno a 2,5% TEM", explicó en la jornada previa PPI.

Por otra parte, el jueves los Globales cerraron en rojo. "La deuda soberana hard dollar retrocedió entre 0,2% y 0,4%, en línea con un tono externo más flojo (ETF EMB cayó 0,05% en la jornada)", explicó el mismo informe. Ayer, el MECON adjudicó 100 millones del AO27 en la segunda vuelta. Recibió ofertas por u$s350 millones, lo que implicó un prorrateo de 28,74%. El bono se colocó fue 5,89% al igual que en el cierre previo.

A su vez, el principal índice accionario local medido en dólares retrocedió 2,2% hasta u$s1.860. Con solo una rueda por delante, acumula una baja semanal de 6,2%.