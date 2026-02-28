Google acelera su transformación y destina u$s1.000 millones para un negocio de generación de energías limpias

La relevancia de esta inversión refleja la necesidad estratégica de alimentar la voraz demanda eléctrica de la inteligencia artificial Generativa.

Google dejó de ser sólo una herramienta de búsqueda y publicidad. Es un actor determinante en la configuración de la infraestructura clave a nivel mundial.

El ecosistema empresarial global asiste a una metamorfosis sin precedentes en la estructura de una de las compañías más influyentes del planeta: Google . Bajo el paraguas de su matriz Alphabet , la empresa dejó de ser exclusivamente una herramienta de búsqueda y publicidad para convertirse en un actor determinante en la configuración de la infraestructura crítica a nivel mundial.

El hito más reciente y significativo de esta transformación se materializó con la firma de un contrato de u$s1.000 millones con la startup estadounidense Form Energy . Esta operación no sólo busca asegurar el suministro eléctrico de sus centros de datos, sino que redefine el papel de las grandes tecnológicas en la transición energética global.

Este acuerdo, anunciado a finales de febrero , se centra en el despliegue de un sistema de almacenamiento de energía de larga duración conocido como baterías de hierro-aire .

A diferencia de las baterías de litio convencionales, que suelen agotar su carga en pocas horas, la tecnología de Form Energy es capaz de suministrar electricidad de forma continua durante 100 horas .

El proyecto se ubicará en Minnesota , vinculado a un nuevo centro de datos de la compañía, y contará con una capacidad de 300 megavatios de potencia y 30 gigavatios-hora de almacenamiento.

Esta infraestructura permitirá a Google gestionar la intermitencia de las energías renovables, utilizando el excedente de energía eólica y solar para "oxidar" hierro y liberar electrones cuando las condiciones meteorológicas no permitan la generación directa.

La relevancia de esta inversión refleja una necesidad estratégica imperativa: alimentar la voraz demanda eléctrica de la inteligencia artificial generativa.

El consumo energético de los centros de datos se disparó

Con el auge de modelos multimodales como Gemini 3, el consumo energético de los centros de datos se disparó, obligando a Alphabet a asegurar fuentes de energía constantes y libres de carbono para cumplir su meta de operar con energía neta cero para el año 2030.

El contrato con Form Energy para invertir masivamente en tecnologías de almacenamiento de larga duración, le garantiza a Google su operatividad frente a una red eléctrica cada vez más tensionada por la IA, y además la posiciona como un catalizador del mercado energético global, demostrando que su negocio ya no se limita a organizar la información del mundo, sino también a suministrar la energía que permite procesarla.

Lo que Google compra y que ahora impulsa con este contrato es un sistema que en teoría puede operar durante días completos sin recargar, una capacidad demandada especialmente para centros de datos de gran tamaño, cuya operación ininterrumpida es crucial para servicios globales como Search, YouTube, Gmail o Google Cloud.

Form-Energy-Iron-air-battery-modules-on-test-in-facility-in-Berkeley-CA Módulo de la batería hierro-aire creada por la startup Form Energy.

La batería de 30 gigavatios-hora (GWh) que será instalada constituye el mayor sistema de su tipo anunciado hasta la fecha, y podría desempeñar un papel fundamental en mantener la estabilidad del suministro eléctrico incluso cuando las fuentes renovables no están generando energía de forma continua.

La diversificación de Alphabet hacia el sector energético es ya una realidad palpable: apenas unas semanas antes del acuerdo con Form Energy, la matriz de Google cerró la adquisición de la desarrolladora de infraestructura energética Intersect por una cifra de u$s4.750 millones, integrando capacidades de generación y gestión de red directamente en su modelo de negocio.

Los analistas del sector interpretan este paso como un indicio de que Google ya trabaja por adelantado en un escenario donde la gestión de energía será tan crítica como el desarrollo de chips o algoritmos de próxima generación.

En un mercado en el que los servicios en la nube y las aplicaciones de inteligencia artificial representan una porción cada vez mayor de la economía digital, la capacidad de garantizar energía limpia, segura y económica se transforma en una ventaja competitiva de primer orden para quien pueda hacerlo.

La apuesta por tecnologías de almacenamiento de larga duración podría además abrir nuevas líneas de negocio para Google en el futuro, tales como servicios de respaldo energético para terceros o la oferta de soluciones integradas en mercados energéticos emergentes.

El rompecabezas de la diversificación

Este movimiento hacia la energía es solo una pieza del vasto rompecabezas de diversificación de Alphabet.

Mientras el core business sigue anclado en la publicidad digital a través de Google Search y YouTube, la compañía ha acelerado su expansión en áreas de crecimiento exponencial.

Google Cloud se consolidó como un pilar de rentabilidad, impulsado por una cartera de pedidos que supera los u$s155.000 millones y una infraestructura que ya no solo ofrece almacenamiento, sino capacidad de cómputo especializada mediante sus propios chips de inteligencia artificial, como el TPU v7 (Ironwood).

La integración vertical es total: Google diseña el chip, construye el centro de datos, adquiere la planta de energía que lo alimenta y desarrolla el modelo de IA que el cliente final consume.

En el ámbito de la movilidad, Waymo pasó de ser un experimento de laboratorio a una realidad comercial con flotas de taxis autónomos operando en distintas metrópolis. Esto demuestra que la visión de Sundar Pichai sobre una empresa "IA primero" tiene aplicaciones tangibles en el mundo físico.

Asimismo, la división de hardware con la línea Pixel y los dispositivos Nest ha logrado una cohesión de ecosistema que desafía a sus competidores directos, utilizando la inteligencia artificial local como el principal factor de diferenciación.

La escala financiera de esta transformación es asombrosa. Para el ejercicio de 2026, se estima que Alphabet destinará entre u$s175.000 y u$s185.000 millones en gastos de capital (CapEx), una cifra que casi duplica lo invertido apenas dos años antes.

Esta inyección de capital estará destinada mayoritariamente a la expansión de servidores y redes de fibra óptica a nivel global.

La diversificación también se extiende a las llamadas Other Bets, donde firmas como Verily en biotecnología o X (The Moonshot Factory) continúan explorando fronteras en robótica y conectividad.