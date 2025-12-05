La respuesta de Axel Kicillof a Luis Caputo por la toma de deuda de PBA: "Que lo apruebe y rapidito" + Seguir en









El gobernador bonaerense cruzó al ministro de economía, quien esbozó críticas al proyecto de Financiamiento por más de u$s3.000 millones aprobado por la legislatura de PBA. Desde Nación, aseguran que el mismo incumple con la Ley de responsabilidad fiscal.

Kicillof fue contudente en su respuesta a las críticas por la toma de deuda de PBA.

El gobernador Axel Kicillof salió al cruce del ministro de Economía, Luis Caputo, quien criticó la aprobación del proyecto de Financiamiento por parte de la legislatura bonaerense. En pocas palabras, el líder peronista desestimó las críticas y sentenció: "Que lo aprueben ni bien lo mande. Rapidito Toto".

"Lo que yo digo es que ayer no se aprobó endeudamiento. La ley se llama refinanciamiento, y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia de el endeudamiento que viene de la época de Vidal", ahondó Kicillof.

La respuesta de Axel Kicillof a Luis Caputo Breve en su respuesta, Kicillof no dejó lugar a las críticas de Nación: "Que apruebe todo lo que tiene que aprobar, porque ya más lío no nos pueden armar. Nos deben 13.000 millones de pesos, así que no sé ni qué hablan los libertarios", disparó.

Kicillof caputo Kicillof, contundente en respuesta a Caputo. @belurob_ "Hay legisladores libertarios de la provincia de Buenos Aires, que vayan a pedirle a sus amigos y socios que nos devuelvan la plata que le robaron a la provincia, en vez de hablar acá de qué tenemos que hacer nosotros", agregó el gobernador.

En ese sentido, volvió a reclamar que desde el gobierno provincial continúan "reclamando ante la Corte Suprema de Justicia, le está dando la razón a todas las provincias. Seguramente esperemos que pronto nos reciban a nosotros, y entonces nos devuelva Milei lo que le robó, no a este gobernador, no a este gobierno, sino a los y la bonaerenses".

"Esto no estamos hablando de tema financiero, estamos hablando de los móviles de la policía, que se pagaban con recursos, el fondo de seguridad que nos pasaba Nación y que Milei se robó para generar ese presunto falso superávit en base a plata que no le da a los jubilados, que no le da a la Provincia, que no hace las obras y no las termina, que nos devuelva la plata y después empezamos a hablar", sentenció. Las críticas de Luis Caputo Las palabras de Kicillof llegaron en respuesta a las críticas que hizo el ministro Caputo durante su entrevista con A24, donde apuntó directamente contra la administración bonaerense luego de que la Legislatura bonaerense aprobara un paquete de financiamiento por más de u$s3.000 millones. “Buenos Aires no está cumpliendo con la Ley de responsabilidad fiscal”, lanzó el ministro, y advirtió que “técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debería estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley”. Según su diagnóstico, la provincia “está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación”, un desvío que —recordó— el equipo económico viene marcando desde hace meses en las reuniones con los gobernadores. Caputo enmarcó el conflicto dentro de la discusión más amplia sobre el “costo argentino” y sostuvo que parte de esa carga se concentra en los niveles subnacionales: “Es un tema que el secretario de Hacienda ha venido repitiéndole a las provincias hace varios meses, que tienen que acoplarse a esto. Este es uno de los problemas cuando hablamos del costo argentino, que está mucho más concentrado hoy en municipios y provincias que en Nación. Nosotros bajamos impuestos y estabilizamos la macro, eso ayuda a bajar el costo argentino”.