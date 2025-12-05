Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este viernes 5 de diciembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.633,54 para la compra y a $1.729,08 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.711,75 para la compra y a $1.743,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.250,09 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.435 .

El dólar oficial minorista cerró a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cotizó a $1.411,91 para la compra y a $1.462,75 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar blue cotiza en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar CCL opera a $1.510,70 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en 5,3%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar MEP cerró a $1.474,54 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.490,05, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.520,58, según Binance.