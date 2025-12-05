Los bonos en dólares suben en Wall Street y baja el riesgo país tras el anuncio de Luis Caputo + Seguir en









Los títulos soberanos continúan en terreno positivo luego de que el Ministerio de Economía anunciara el retorno a los mercados internacionales de deuda.

Los bonos de ley Nueva York suben levemente y extienden ganancias. Vecteezy

Los bonos en dólares vuelven a trepar en Wall Street e impulsan la baja del riesgo país, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda con un bono a cuatro años al 6,5%.

Tras conocerse la noticia, los bonos Globales anotan subas de hasta el 0,6% encabezados por el Global 2041 (GD41), seguido por el Global 2035 (+0.5%). En tanto, el riesgo país retrocede en torno a los 620 puntos básicos.

Desde Adcap Grupo Financiero remarcaron que esta nueva emisión de un bono bullet al 6,5% con vencimiento en 2029 bajo legislación argentina, a licitar próximo miércoles, sigue a una serie de colocaciones exitosas por parte de empresas y gobiernos provinciales. "El cupón relativamente generoso vuelve a este nuevo instrumento más atractivo que los bonos reestructurados durante la gestión Guzmán", añadieron.

Caputo señaló que la emisión cubrirá "parcialmente" el vencimiento de enero, y que el resto será financiado mediante líneas bancarias (REPO) y otras fuentes no reveladas. "Creemos que el Gobierno optará por una emisión de tamaño considerable antes que una colocación excesivamente ajustada en términos de rendimiento, especialmente porque la alternativa del REPO podría no resultar tan económica", puntualizó Adcap en referencia a las especulaciones del mercado.

