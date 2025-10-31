Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 31 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial retrocede $54 desde las elecciones legislativas.

El dólar oficial cerró a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubicó en $1.412,15 para la compra y $1.464,99 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438 .

El dólar blue operó en los a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta .

El dólar CCL retrocede 0,1% y cotiza a $1.486,41,.

El dólar MEP cae 0,7% y opera a $1465,12.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 31 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 31 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.470,82, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 31 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.638, según Binance.