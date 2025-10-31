El dólar oficial cerró a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.412,15 para la compra y $1.464,99 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 31 de octubre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 31 de octubre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este viernes 31 de octubre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 31 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 31 de octubre
El dólar blue operó en los a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 31 de octubre
El dólar CCL retrocede 0,1% y cotiza a $1.486,41,.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 31 de octubre
El dólar MEP cae 0,7% y opera a $1465,12.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 31 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 31 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.470,82, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 31 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.638, según Binance.
