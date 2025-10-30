Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este jueves 30 de octubre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.627,73 para la compra y a $1.721,74 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.741,75 para la compra y a $1.773,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.238,26 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438 , apenas $2 por encima del cierre del miércoles.

El dólar blue operó en los a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta .

Valor del CCL hoy, jueves 30 de octubre

El dólar CCL retrocedió (0,3%) hasta los $1.470,60 y la brecha se ubicó en el 2,3%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 30 de octubre

El dólar MEP cayó 0,3% y cerró a $1.483,76. En esa línea, el spread se posicionó en 3,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.483,31, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.638, según Binance.