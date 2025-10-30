El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.627,73 para la compra y a $1.721,74 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este jueves 30 de octubre
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.741,75 para la compra y a $1.773,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.238,26.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 30 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438, apenas $2 por encima del cierre del miércoles.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 30 de octubre
El dólar blue operó en los a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 30 de octubre
El dólar CCL retrocedió (0,3%) hasta los $1.470,60 y la brecha se ubicó en el 2,3%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 30 de octubre
El dólar MEP cayó 0,3% y cerró a $1.483,76. En esa línea, el spread se posicionó en 3,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.483,31, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.638, según Binance.
