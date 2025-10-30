Elecciones en Ciudad: avanza el escrutinio final y LLA pelea para arrebatarle la banca a Martín Lousteau

El recuento definitivo comenzó el miércoles y podría culminar este viernes. Los libertarios buscan revertir la diferencia de 1.411 votos que los separan de la octava banca. Si lo logran, se quedarán con el curul del candidato de Ciudadanos Unidos. En el radicalismo confían en sostener la tendencia.

El senador Martín Lousteau se quedó con la decimotercera banca que se puso en juego, pero podría pasar a manos libertarias.

Las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires arrojaron una contundente victoria de la alianza La Libertad Avanza-PRO . La lista de Patricia Bullrich cosechó dos bancas para el Senado, mientras que la boleta de Alejandro Fargosi se llevó siete de las trece bancas para Diputados. Pero el escrutinio definitivo podría arrojar un resultado aún más amplio en favor de los libertarios y complicar las aspiraciones de Martín Lousteau.

Bajo el sello de Ciudadanos Unidos, filial local del frente de gobernadores Provincias Unidas, el actual senador y titular de la Unión Cívica Radical se presentó el domingo pasado para competir por un lugar en la Cámara baja. El resultado provisorio lo ubicó en el cuarto lugar con 97.794 votos, por detrás de La Libertad Avanza, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda.

El economista logró capitalizar una de las trece bancas debido a la distribución que realiza la Junta Electoral en base al sistema D'Hont, que tiene en cuenta los votos totales, la cantidad de listas presentadas y los votos obtenidos por cada una de ellas para el reparto.

Finalizada la contienda, la UCR de CABA celebró la conquista: "A quienes creyeron que hay otra manera. A los que trabajaron incansablemente. A quienes confían en la educación, el diálogo, el consenso y el trabajo. Gracias de corazón. Seguiremos honrando su confianza y demostrando que otra manera es posible".

"Gracias a todos los porteños que fueron a votar y a quienes nos acompañaron con su voto. Gracias a los militantes y a todos los que forman parte de Ciudadanos Unidos . Entramos al Congreso para representar a quienes quieren equilibrio, sensatez y empatía", expresó Lousteau y añadió: "Vamos a seguir trabajando por una vida mejor para cada argentino y cada argentina desde donde nos toque a cada uno".

Avanza el recuento definitivo en CABA

Por estas horas, a la espera de que finalice el conteo definitivo, desde LLA pusieron en duda la banca radical. Aseguran que debido al sistema de reparto hay apenas 1.411 votos de diferencia entre el octavo lugar para los libertarios y el curul obtenido por Lousteau. Si el conteo se revierte, el senador quedará fuera de Diputados y podría ingresar Valeria Rodríguez Trimarchi.

Mientras tanto, en la Legislatura porteña se lleva adelante el escrutinio final. Participan representantes de todas las fuerzas políticas que participaron del comicio. Desde el entorno del senador afirmaron a Ámbito que están a la espera de la confirmación del conteo oficial, que finalizará este viernes, pero confían en que la banca será para Ciudadanos Unidos.

"Martín (Lousteau) está adentro. Estamos muy tranquilos. No hay ninguna duda de que va a ser diputado", resaltaron. "Es imposible que se de vuelta por la diferencia de votos", resaltaron a este medio desde el radicalismo porteño, desde donde afirman que la tendencia es clara.

El análisis que hacen en el radicalismo local es que para que LLA logre revertir los 1.411 votos deberían crecer 8 votos por cada 1 que sea favorable a la boleta de Ciudadanos Unidos. Un escenario que consideran improbable.

En el resultado provisorio, la lista de Diputados de La Libertad Avanza cosechó 771.065 votos. Por debajo, en segundo lugar, terminó la boleta de Fuerza Patria que encabezó Itaí Hagman con 439.196 votos. El FIT, con Myriam Bregman, fue la sorpresa del escrutinio al finalizar en tercer lugar con 148.438 votos.