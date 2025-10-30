Javier Milei recibió a gobernadores y consiguió una foto robusta de cara a su agenda de reformas

El encuentro se desarrolló en la Casa Rosada y contó con la presencia de 20 de los 24 mandatarios. El Presidente abrió el juego para discutir cambios en los regímenes laboral, fiscal y previsional. Quiénes fueron los ausentes.

Javier Milei y su Gabinete recibieron en la Casa Rosada a 20 gobernadores y consiguieron una foto robusta de cara a la ambiciosa agenda de reformas que planean impulsar en el Congreso. Si bien participó la mayoría de los jefes provinciales, no fueron invitados los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

El encuentro fue convocado por el propio Presidente luego de las elecciones del domingo pasado, que pintaron de violeta el país con la contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA). La marca se impuso en 16 de los 24 distritos . Así las cosas, Milei busca dar un mensaje de institucionalidad y respaldo político a Washington, atento a la situación de la Argentina.

Por Mendoza, en tanto, estuvo la vicegobernadora Hebe Casado , al igual que su par chaqueña, Silvana Schneider. Zulma Reina , presidenta de la Legislatura de Neuquén, reemplazó a al neuquino Rolando Figueroa .

En cambio, el Gobierno no le cursó el convite a los opositores Kicillof, Quintela, Insfrán y Melella. De todas formas, en el pelotón que anima el encuentro hay mandamases que se ubican en la otra vereda de la gestión libertaria: Z iliotto y Zamora, principalmente.

Javier Milei abre el juego al diálogo con los gobernadores

La cumbre marca un giro de Milei respecto al vínculo con las provincias. Tras ganar los comicios, cursó el llamado con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, como interlocutores.

Los caciques llegan, en su mayoría, golpeados por los resultados del domingo, cuando la ola violeta se llevó puestos a diversos oficialismos locales a lo largo del país. En ese marco, el flamante frente Provincias Unidas (PU), que nuclea a seis líderes, fue uno de los más perjudicados. La escudería no logró romper la polarización y cayó en cinco de los seis distritos que comanda. Solo el correntino Valdés ganó.

gobernadores Milei

En ese entramado, el espacio sufrió derrotas altisonantes en Córdoba y Santa Fe, plazas que los gobernadores planeaban constituir como sus bastiones. A partir de diciembre, el espacio intentará constituir un bloque propio de 20 diputados en el Congreso que funcione como árbitro del duelo entre el peronismo y los libertarios.

Desde la marca, ya habían advertido que están dispuestos a sentarse a dialogar. "Tenemos que darle sensatez a los debates. Tenemos que tener un equilibrio sobre aquellos que tienen impuestos y deben generar puestos de trabajo", sostuvieron en la antesala de los comicios.

Gobernadores Milei 20 gobernadores de la reunión participan del encuentro con Javier Milei.

Para la Casa Rosada, resultará indispensable seducir y atomizar a PU, con el objetivo de blindar iniciativas propias. Dentro de las prioridades, están el Presupuesto 2026 y las reformas fiscal, previsional y laboral. Precisamente, Milei planea avanzar en ese sentido en la reunión.

Quienes sí triunfaron en su pago chico y participan del encuentro son: Zamora, Ziliotto, Valdés, Jaldo, Jalil, Zdero, Macri y Frigerio, estos últimos tres en alianza con LLA.