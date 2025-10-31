Diego Valenzuela remarcó que LLA debe llevar un candidato propio en 2027 y no descartó una PASO con Santilli







El intendente de Tres de Febrero remarcó: "Yo quiero ser parte de ese proceso de ganarle la Provincia al kirchnerismo”.

Diego Valenzuela no descartó una PASO en la Provincia para 2027.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, destacó la victoria electoral de La Libertad Avanza en todo el país en las elecciones legislativas del domingo pasado aunque consideró que el oficialismo debe presentar a un candidato "violeta" competitivo para los próximos comicios en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, se mostró dispuesto a enfrentarse en una Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) en 2027 a Diego Santilli, dirigente del PRO que encabezó la lista libertaria en el territorio bonaerense tras la alianza entre los dos espacios.

De esta manera, el intendente cruzó a la cara visible del triunfo libertario en la provincia de Buenos Aires y no ocultó su voluntad de ser candidato a gobernador en las próximas elecciones. Así, respondió también al expresidente Mauricio Macri, quien aseguró que en 2027 "el PRO tendrá un candidato a presidente”.

Aunque reconoció que todavía falta mucho tiempo para las próximas elecciones y no está a favor de debatir candidaturas, aseguró que busca integrar el equipo que compita por la Provincia en 2027: "Yo quiero ser parte de ese proceso de ganarle la Provincia al kirchnerismo”. Además, respaldó el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO: “Sentí que era momento de apoyar el cambio que votaron los argentinos, que además en el balotaje se expresó en un acuerdo con Patricia, con Petri, con muchos sectores del PRO”, dijo durante una entrevista en Laca Stream.

En la misma línea, sostuvo que la unidad de la oposición será fundamental en el territorio bonaerense y llamó no sólo al PRO y a la Libertad Avanza sino también propuso que se sumen a la coalición espacios del radicalismo. "Para ganarle al kirchnerismo en la Provincia, tenemos que estar juntos todos los que pensamos parecido”. A su vez, no descartó la realización de una PASO para definir al candidato: “Inclusive no descarto que haya una PASO, que al candidato a gobernador lo elija el pueblo de la Provincia”.

Para cerrar, explicó su traspaso de fuerza: “Decidí sumarme al violeta -en referencia a La Libertad Avanza-, pero no en detrimento del PRO. De hecho, me gustó hacer la campaña con excolegas del PRO, porque es lo que siempre promovimos: estar juntos los que pensamos parecido”. De todas formas, apuntó: “El liderazgo es de Milei y es de La Libertad Avanza, que hoy claramente es el que tiene el respaldo popular”.