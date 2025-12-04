Dólar: el fin del cepo para los ahorristas no frenó la expansión de fintechs cripto, que cierran un 2025 al alza

Desde el sector reconocieron que el alivio en las restricciones para la compra de dólares generó un "reacomodamiento" , aunque afirmaron que el impacto fue bajo.

Las fintechs cripto que operan en Argentina , tanto locales como internacionales, cierran un 2025 caracterizado por el escándalo de LIBRA , pero sobre todo la salida del cepo cambiario para los compradores minoristas a mediados de abril. Desde el sector aseguraron que, si bien hubo algunas modificaciones en el comportamiento financiero a partir de ese momento, el crecimiento de volumen y usuarios de plataformas cripto se mantuvo a lo largo del año.

En diálogo con Ámbito , el CEO de Bitso , Julián Colombo , señaló en primer lugar que 2025 "fue un año de reacomodamiento para todo el ecosistema". A pesar de que "con la salida del cepo, algunos hábitos financieros de los argentinos cambiaron", sostuvo que el impacto "fue superchico" dentro de la plataforma.

"Hubo algunas personas que empezaron a dolarizarse en bancos o Alycs vía dólar oficial o MEP, pero el cliente que entró a cripto, especialmente el cliente joven, se quedó en el sistema ", afirmó Colombo. Es más, aseguró que actualmente tienen " más volumen en stablecoins que a fin de año pasado ". Y agregó que "las caídas se dan más por la baja de Bitcoin , por ejemplo, pero no en el mercado de dólar ".

De manera similar se expresaron desde Lemon Cash : "Aún con el cepo levantado y el mercado del dólar bancario abierto, el volumen operado en stablecoins en Lemon creció un 20% frente al semestre anterior , confirmando su consolidación como herramienta de uso cotidiana", explicaron a este medio, previo a remarcar que la tendencia sigue en alza.

Colombo destacó que " mucho público joven elige meterse directamente en finanzas digitales antes que en bancos buscando casos de uso que cripto soluciona mejor ", entre los que mencionó pagos internacionales e inversiones.

En consonancia, Andrés Ondarra, gerente general de Binance para la Argentina y Cono Sur "la tendencia al uso (de stablecoins), inclusive posterior a la salida del cepo, continúa en alza".

Criptomonedas Ejecutivos de exhanges destacaron el perfil "bitcoiner" del inversor local. Imagen: Freepik

Y ahondó: "Cuando vemos los volúmenes operados en nuestros libros, la evolución diaria de liquidez y volumen operado en nuestros libros de USDT, sobre todo contra pesos, siguió al alza, lo que significa que la gente, más allá de las restricciones a la dolarización, ve las eficiencias de la tecnología en los casos de uso".

Sobre ese punto, Ondarra destacó que "comprar dólares vía USDT o dólares digitales a través de plataformas como Binance tiene un montón de beneficios y comodidades" en comparación al dólar tradicional, entre las que mencionó el "acceso 24/7, tasas de rendimiento en 'staking' y en 'earn' bastante superiores a los rendimientos de un plazo fijo en un banco, y disponibilidad de ese dinero en forma inmediata para utilizarlo tanto en Argentina como en cualquier país donde se acepte cripto".

En Buenbit registraron que a partir de la salida del cepo hubo "una leve disminución en la compra de dólar 24/7 vía cripto, una operatoria que, durante el cepo, fue para muchos usuarios una de las alternativas más directas para dolarizarse".

Desde la exchange explicaron a Ámbito que "lo que creció de manera sostenida durante 2025 fue la demanda de stablecoins, principalmente USDT y USDC, como herramienta de ahorro, pagos y administración financiera en moneda dura". Y agregaron que la diferencia es que ahora "los usuarios buscan que sus dólares digitales no queden inmóviles y eligen alternativas que ofrecen rendimiento".

El perfil del inversor cripto en Argentina

En un desayuno organizado por Bitget, y del que pudo participar Ámbito, la country manager de la plataforma cripto en Argentina, Carolina Gama, reconoció que a principios de año el impacto que podría tener el alivio de las restricciones cambiarias sobre el volumen de operaciones en su plataforma les generaba inquietud. "No era algo que nos tenía asustados, pero si cautos sobre qué iba a pasar", afirmó.

Sin embargo, aseguró que "no hubo ningún movimiento" importante dentro de los usuarios de Bitget, mientras que "el volumen se mantuvo". "No es que se liberó el cepo y la gente dijo: 'saco todas mis criptomonnedas'. La confianza la siguen teniendo", profundizó.

De todos modos, aclaro "lo que sí se vio una vez que sacaron el cepo es que hubo un corrimiento en invertir más en Bitcoin".

Sobre este punto, destacó que "en Argentina hay una cultura de cripto muy importante" y citó el dato de la última encuesta de Bitget a sus usuarios argentinos, la cual indicó que casi un cuarto de los usuarios de la plataforma están en cripto hace 5 años o más. "Que el 24% de los usuarios de un exchange en Argentina estén en cripto hace más de 5 años, cuando los exchanges grandes como Bitget y Binance tienen 7 y 8 años de existencia, es muy fuerte".

"Hay usuarios de Argentina cuya filosofía está muy alineada a lo que es la filosofía cripto y esto es muy distinto a otros países", afirmó Gama, que además destacó el caracter "bitcoiner" de los argentinos, que aumentaron sus órdenes de compra tras el ciclo bajista de las últimas semanas. "No es que Bitcoin bajó y los argentinos no compraron, sino que salieron a comprar más", enfatizó.