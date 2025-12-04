El Banco Mundial advirtió que los países en desarrollo enfrentan altos costos de deuda: el 54% está en riesgo

El organismo reveló que la brecha entre lo que estos países debían pagar por sus deudas y el nuevo financiamiento disponible llegó a un récord.

El Banco Mundial advirtió que el 54% de los países en desarrollo tienen problemas con su deuda.

El Banco Mundial advirtió que los países en desarrollo siguen enfrentando fuertes riesgos financieros , a pesar de una leve mejora en las condiciones globales de financiación.

Su más reciente informe reveló que entre 2022 y 2024 la brecha entre lo que estos países debían pagar por sus deudas y el nuevo financiamiento disponible alcanzó los u$s741.000 millones , el nivel más alto en más de cinco décadas. Además, los pagos por intereses sumaron un récord de u$s415.400 millones en 2024.

El reporte subraya que, aunque los mercados de bonos volvieron a abrirse tras la caída de las tasas globales, ese alivio fue parcial: las tasas de interés para deuda soberana rondaron el 10% , casi el doble de los niveles previos a 2020.

En ese contexto, muchos países recurrieron cada vez más al endeudamiento interno. En 50 naciones, la deuda doméstica creció en 2024 más rápido que la externa . Este desplazamiento, aunque demuestra cierta capacidad de las economías locales para desarrollarse, también podría limitar el crédito al sector privado y generar presiones para refinanciar deudas con plazos más cortos.

El año pasado además se reestructuraron cerca de u$s90.000 millones en deuda externa, cifra que marca un máximo de catorce años. Entre los países afectados aparecen naciones como Ghana, Zambia, Sri Lanka, Ucrania y Etiopía. En tanto, en países como Haití y Somalia se concedieron condonaciones.

Mientras tanto, el financiamiento bilateral (préstamos de gobierno a gobierno) se desplomó 76%, quedando en apenas u$s4.500 millones, su nivel más bajo desde la crisis financiera de 2008. Esa caía empujó a muchos países a buscar financiamiento privado, más caro y con condiciones menos favorables.

Aunque el Banco Mundial prestó un monto récord como organismo multilateral (u$s36.000 millones) la situación sigue siendo crítica: aproximadamente el 54% de los países de ingreso bajo están ahora en situación de “estrés” por deuda o enfrentan riesgos “muy elevados”.

Por eso la entidad advirtió: “Aun cuando las condiciones financieras globales parecen mejorar, los países en desarrollo no deben engañarse: no están fuera de peligro".

El mensaje incluye la recomendación urgente de aprovechar cualquier margen fiscal disponible ahora para estabilizar las finanzas internas, evitando regresar precipitadamente a los mercados de deuda externa, y orientar los esfuerzos hacia la sostenibilidad.