Medio Oriente: la misión naval internacional que integra Argentina calificó de "crítico" el riesgo para el tráfico mercante

La Fuerza Marítima Combinada (CMF, sigla en inglés de Combined Maritime Force) integrada por 47 países entre los que está Argentina opera con extrema cautela y el alto mando ordenó disminuir la presencia en oficinas del Comando sólo a personal esencial, tras el lanzamiento de misiles iraníes en la zona del Estrecho de Ormuz.

El comando de la Fuerza Marítima Combinada tiene asiento en el Reino de Bahréin, país insular ubicado en la costa oeste del Golfo Pérsico.

El lanzamiento de misiles y drones de Irán a través del Golfo hacia países aliados de EEUU, entre ellos Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, puso a uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo dentro de una zona de conflicto activa.

La CMF, liderada por la marina de los Estados Unidos, es un bloque naval multinacional con la misión general de “combatir a los actores no estatales ilícitos en alta mar y promover la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en aproximadamente 3,2 millones de millas cuadradas de aguas internacionales, que abarcan algunas de las rutas marítimas más importantes del mundo”.

En síntesis, garantizar el libre flujo del comercio, mejorando la seguridad marítima y disuadiendo la actividad ilícita de actores no estatales en el Área de Operaciones.

Se estableció en 2001 en un punto crítico entre el canal de Suez y el estrecho de Ormuz donde convergen innumerables buques petroleros y de carga general en tránsito por el océano Indico, mar Arábigo, mar Rojo hacia el Mediterráneo, vía marítima del comercio mundial desde el Lejano Oriente hacia Europa y las Américas.

El estrecho de Ormuz es considerado un paso internacional bajo el marco legal establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), se destaca por su volumen de tráfico energético (petróleo y gas) y por su ubicación estratégica entre actores con profundas rivalidades.

Irán firmó la CONVEMAR, pero no la ratificó y apela en su legislación interna (Ley de Aguas Territoriales 1993) a que sólo se aplique el paso inocente a países no signatarios, permitiéndole suspenderlo por razones de seguridad.

Este es el leit motiv que uno diría habilitó a Estados Unidos a crear una fuerza naval multinacional que tenga presencia en el área y peso suficiente en base al consenso multinacional (disuasión) para evitar acciones unilaterales de Irán o sus satélites que pongan en riesgo el tránsito mercante en la zona en cuestión.

Es la ruta marítima de salida de más del 20% del petróleo mundial y del gas licuado, según datos de la Agencia Internacional de Energía

Bloquear el estrecho hoy implicaría una severa violación del derecho internacional marítimo, y daría razones para una legítima intervención internacional.

Cerrar el Estrecho de Ormuz sería completamente difícil para Irán, porque requeriría una presencia militar y naval continua que reduciría la capacidad en otras operaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que Estados Unidos apuntaría a la capacidad de Irán para proyectar el poder en el mar. “Vamos a aniquilar a su marina”, dijo en un video publicado en X y Truth Social justo después de que comenzaran los ataques.

A la orden en esa zona crítica de Medio Oriente está la 5ª Flota de la US Navy con sede en la Naval Support Activity Bahrain, cuyo comandante es el mismo de la CMF, el vicealmirante Kurt Renshaw esa base fue uno de los objetivos del ataque iraní con misiles y aviones no tripulados del sábado último, no produjo bajas.

La CMF eleva el riesgo al tránsito marítimo en la zona de conflicto

El Centro Conjunto de Información Marítima de las Fuerzas Marítimas Combinadas anunció el domingo pasado que elevó su evaluación general de riesgo a su nivel más alto, “crítico” con tres ataques confirmados contra buques mercantes y muchos puertos de la región obligados a suspender las operaciones durante el fin de semana último. Una de las arterias marítimas más vitales del mundo vio una caída del 70% en la circulación de navíos.

Al mismo tiempo el alto mando de la CMF decidió que solo haya actividad de personal estrictamente esencial en las oficinas del Comando.

Entre los 47 miembros de esta alianza figuran Alemania, Australia, Arabia Saudita, Estados Unidos (organizador), Francia, Japón, la República de Corea, Noruega, el Reino Unido, y cuatro latinoamericanos Brasil, Ecuador, Argentina y el miembro más reciente, Colombia.

La Armada Argentina pasó a ser en 2024 parte activa de la CMF, que incluye cinco Fuerzas de Tareas que cubren y garantizan la seguridad del tránsito marítimo en ese extenso teatro marítimo donde se mueve el petróleo de exportación además de carga general hacia mercados globales.

Esta coalición naval no actúa en conflictos de guerra, aunque entre sus objetivos se encuentra combatir la piratería hutí, un aliado proxy de Irán en Yemen que ataca el tráfico mercante en el golfo de Adén y Suez, área de responsabilidad operativa del bloque naval multinacional.

La medida de restringir personal en la base de la CMF apunta a priorizar la seguridad de los delegados y salvaguardar la identidad de la CMF como una organización no estatal ni alineada. De hecho, la CMF es una organización multinacional neutral.

La fuerza ya había suspendido actividades por tensiones entre Irán e Israel, en junio de 2025, a las que se sumó el ataque de EEUU a las plantas nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán.

Incorporación de la Armada con un oficial al Estado Mayor de la CTF 154

La Armada Argentina se incorporó formalmente en septiembre de 2024 a la Fuerzas Marítimas Combinadas (CMF). El país participa con un oficial naval asignado al Estado Mayor de la Fuerza de Tareas 154 (CTF 154) de entrenamiento, se cubre con un enviado que rota cada seis meses en la misma función.

Esta iniciativa comenzó en la gestión de Luis Petri con el entonces secretario de Asuntos Internacionales Juan Battaleme y continúa como una política de Estado a través del sucesor, ministro, teniente general Carlos Presti y el nuevo secretario de Internacionales, teniente coronel (RE) Daniel Martella.

La decisión política alinea al país con otras naciones que asumen el compromiso de proteger accesos y rutas marítimas críticas y combatir amenazas no convencionales en los océanos.

La primera fase es acumular experiencia y entrenamiento en misiones navales contra el terrorismo y amenazas híbridas a la navegación y luego la Armada podría desplegar un buque o aportar un avión de exploración marítima Orion P-3C para unirse al esfuerzo de control, vigilancia y seguridad del tráfico internacional de buques en el Medio Oriente.