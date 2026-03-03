Dólar: el atesoramiento arrancó 2026 en máximos de la década y duplica el nivel considerado crítico

En un año donde la acumulación de reservas es clave, el mercado monitorea de cerca el comportamiento de la demanda de billetes y divisas de la gente. Por lo visto en el primer mes del año, la demanda comenzó en un alto nivel.

El BCRA señala que se trata de uno de los eneros de mayor volumen de atesoramiento, o fuga o compra neta sin fines específicos.

Amén de la aparente “pax cambiaria” que impera desde el inicio del período estival y en sí del 2026, ni el imperio de las mieles del potencial “carry trade” han desalentado a los individuos y familias a atesorar dólares que en enero pasado acumularon un total de 2.730 millones de dólares en compras netas de billetes y divisas, “sin fines específicos”, según la nomenclatura del Banco Central (BCRA) .

Se trata de uno de los eneros de mayor volumen de atesoramiento, o fuga o compra neta sin fines específicos , como lo quieran llamar, de los últimos años. No se puede compararlo con el enero precedente porque todavía imperaba el cepo cambiario para las personas. Pero, por ejemplo, es muy similar, e incluso mayor, al enero del 2019 cuando la entonces llamada, por el BCRA, Formación neta de activos externos del sector privado no financiero (FAE) sumó 2.042 millones de dólares en plena crisis del gobierno de Cambiemos. Este enero 2026 queda entre el del 2017 y 2018 cuando la FAE fue de 1.971 millones de dólares y 3.073 millones de dólares, respectivamente. O sea, es un registro alto, incluso, es el más alto desde octubre pasado. De modo que la demanda privada por atesoramiento sigue firme, por lo menos, en el arranque del año.

Es cierto que el BCRA considera que parte de esta demanda de dólares billetes y de divisas tiene como destino pagos por compras en el exterior y por gastos de turismo y queda depositada en el sistema, sin embargo, los datos del BCRA muestran que el stock de los argendólares aumentó menos que 1.000 millones de dólares en enero pasado. Vale destacar que, como reconoce el BCRA, la compra neta de billetes corresponde mayormente a individuos y familias. Cabe recordar que en 2025 el total de las compras netas de billetes y divisas del sector privado no financiero, sin fines específicos, ascendió al récord histórico de 32.340 millones de dólares superando los peores registros del kirchnerismo y de Cambiemos.

No es un dato menor, ya que, si bien el BCRA empezó a comprar reservas con intensidad , así y todo, las proyecciones cambiarias dan cuenta que la evolución del nivel de atesoramiento es clave para lo que viene, en términos de divisas disponibles para afrontar los vencimientos de deuda externa . Está claro que aún la economía argentina y menos el mercado cambiario está preparado para soportar una demanda de atesoramiento de más de 2.700 millones de dólares mensuales. Al respecto, las principales consultoras en sus proyecciones anuales consideran un nivel crítico de 1.000 millones de dólares mensuales para el 2026, “raspando el fondo de la olla”.

La cuenta financiera del “Sector Privado no Financiero” registró un déficit de 469 millones de dólares como resultado, precisamente, de las compras netas de billetes sin fines específicos por 1.947 millones de dólares más 783 millones de dólares en concepto de transferencias de divisas sin fines específicos.

Al respecto el BCRA señala que: “parte de la compra neta de billetes queda depositada en cuentas locales o es utilizada posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera y por ello no incrementa la posición de activos externos del sector; de la misma manera, los egresos por divisas, que en su mayoría constituyen transferencias de depósitos locales al exterior (operaciones de canje), pueden ser destinados a la cancelación de pasivos externos (por ejemplo, para pagos de deuda comercial y financiera externa o utilidades y dividendos)".

También vale explicar que las operaciones de canje consisten en acreditaciones de ingresos de divisas del exterior a las cuentas abiertas en moneda extranjera y/o débitos de los fondos depositados en las mismas para su transferencia al exterior, lo mismo en el caso de un pago al exterior desde una cuenta local en moneda extranjera, por lo que el BCRA señala que el resultado del total en el mercado de cambios de las operaciones de canje es neutro.

La demanda por atesoramiento fue parcialmente compensada por los ingresos netos de Préstamos financieros y líneas de crédito por 2.105 millones de dólares y de Inversión directa de no residentes por 197 millones de dólares.

Por otro lado, los movimientos de deuda financiera del sector privado no financiero, que incluye préstamos del exterior, títulos de deuda, préstamos de organismos internacionales y préstamos financieros locales, resultaron en ingresos netos por 1.982 millones de dólares (en donde se destacaron los ingresos netos del sector Energía por 815 millones de dólares). Este total se explicó por ingresos netos de deudas financieras con el exterior, títulos en moneda extranjera y préstamos con organismos internacionales por 1.152 millones de dólares, así como también de préstamos de entidades locales por 831 millones de dólares.

Sobre este último concepto, el BCRA explica que “se excluye de este cómputo el registro de la compra de moneda extranjera para su entrega a la entidad en pago de saldos en moneda extranjera por uso de tarjetas en el exterior por 206 millones de dólares, el cual no implica una demanda neta en el conjunto del sistema”.

dólar tarjetas Pixabay

Por su parte, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por 197 millones de dólares, explicado principalmente por los ingresos netos de los sectores Minería y Energía por 100 millones de dólares y 27 millones de dólares, respectivamente.

En cuanto a las inversiones de portafolio de no residentes, se registraron egresos netos por 17 millones de dólares.

¿Qué hicieron los bancos en enero?

Según los datos del Balance Cambiario del BCRA, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Sector Financiero resultaron superavitarias en 1.668 millones de dólares, debido a la caída en la tenencia de activos en moneda extranjera de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC) por 1.742 millones de dólares, apenas compensados por los egresos netos por préstamos financieros y líneas de crédito por 38 millones de dólares y por la suscripción neta de títulos valores con moneda extranjera por 35 millones de dólares.

De esta manera, las entidades finalizaron el mes con un stock de PGC de 7.614 millones de dólares, lo que significó una caída del 19% respecto al cierre de diciembre 2025. Esta caída se explica por la disminución en la tenencia de divisas y de billetes por 1.677 millones de dólares y 65 millones de dólares, respectivamente.

Con respecto a la tenencia de billetes en moneda extranjera, al cierre de enero pasado el stock totalizó 5.175 millones de dólares lo que representó el 68% del total de la PGC y que los bancos mantienen en sus tesorerías para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios.

En cuanto al accionar en los mercados de futuros, los bancos del sistema cerraron enero con una posición comprada a término en moneda extranjera de 277 millones de dólares, disminuyendo su posición compradora del mes previo en 122 millones de dólares.

Durante enero, las entidades compraron 326 millones de dólares directamente a clientes (“Forwards”) y vendieron 448 millones de dólares en mercados institucionalizados. Las entidades de capitales extranjeros vendieron 352 millones de dólares cerrando el mes con una posición vendida de 391 millones mientras que las entidades nacionales compraron 230 millones de dólares, cerrando el mes con una posición compradora neta de 669 millones.