Bitcoin sube a u$s89.000 pero no puede competir contra el oro, según una consultora internacional









La principal criptomoneda se recupera de los golpes que le propició el escenario internacional, mientras el oro vuela a niveles históricos.

Cotización de Bitcoin hoy. iStock

El mercado de criptomonedas opera con ligeras subas en la jornada del miércoles. Bitcoin (BTC) avanza 1,7% a u$s89.292, mientras que Ethereum (ETH) escala 3,9% y se encuentra en los u$s3.015.

En tanto, las altcoins siguen esta tendencia, lideradas por Dogecoin, que escala 3,8%, seguida de Solana (Sol), con un crecimiento del 2,8%, y BNB, con 2,9%.

Embed Bitcoin se debilita; el oro no para de crecer En medio de incertidumbre geopolítica, el oro tocó máximos históricos y continúa creciendo como activo de refugio ante la debilidad del dólar, factor que condiciona a Bitcoin.

En este marco, la firma de investigación de mercados Yardeni trazó un análisis comparativo entre el metal y la principal criptodivisa, en el que remarcó que Bitcoin existe digitalmente y es potencialmente vulnerable a futuras amenazas tecnológicas, mientras que el oro debe almacenarse físicamente.

Además, luego de que el oro superara los u$s3.000 a principios de 2025, la firma comenzó a proyectar un aumento hacia los u$s10.000 para finales de la década: "Eso sería un aumento de cinco veces desde su ruptura hacia nuevos máximos en 2024".

Cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que "el dólar está haciendo un gran trabajo", Yardeni interpretó este comentario como una bienvenida a una moneda más débil. De esa forma, sentenció: "Un dólar más débil puede ejercer presión alcista sobre la inflación estadounidense, lo que también impulsaría el precio del oro".

