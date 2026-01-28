La actividad económica volvió a caer en diciembre, pero 2025 cerró con una suba de 4,7%

Según el IGA-OJF, la economía registró en diciembre una contracción interanual del 0,2% y una baja mensual del 0,6%. Aunque el año cerró con un crecimiento acumulado del 4,7%, el último tramo mostró una desaceleración marcada.

El agro y la minería, dos de los sectores con mayor tracción al índice general.

La actividad económica volvió a retroceder en diciembre y confirmó un cierre de año con señales de enfriamiento . El nivel general registró una contracción interanual del 0,2%, mientras que en la medición desestacionalizada mostró una caída del 0,6% respecto de noviembre.

Con este resultado, la economía acumuló en 2025 una expansión del 4,7% , impulsada principalmente por la intermediación financiera, la minería y, en menor medida, el comercio, que si bien cerró el año con cifras negativas, tuvo un desempeño favorable en la primera mitad. Sin embargo, el último trimestre marcó un cambio de tendencia: la actividad cayó 0,5% frente al tercer trimestre, reflejando un cierre de año de mayor a menor, según se refleja en el Índice General de Actividad (IGA-OJF), elaborado por Orlando J. Ferreres & Asociados,

El desempeño sectorial fue heterogéneo. El agro volvió a destacarse como uno de los principales motores , con un crecimiento interanual del 8,7% en diciembre, sostenido por una muy buena campaña de trigo que apunta a niveles récord de producción. No obstante, en el acumulado anual el sector mostró un avance más moderado, del 0,3%.

La industria manufacturera, en cambio, profundizó su tendencia contractiva. En diciembre registró una caída mensual del 1,4% en términos desestacionalizados y una baja interanual del 5,7%. En el balance anual, logró una suba marginal del 0,6%, explicada en gran parte por una baja base de comparación de 2024. Las mayores contracciones se observaron en maquinaria y equipo, plásticos y alimentos, mientras que las refinerías mostraron el mejor desempeño dentro del sector.

El sector de electricidad, gas y agua exhibió una expansión interanual del 6,6% en diciembre, impulsada por un salto del 13,7% en la generación eléctrica asociado a una mayor demanda residencial. Sin embargo, el acumulado del año cerró con una leve baja del 0,8%.

La minería fue otro de los pilares del crecimiento de 2025. En diciembre anotó una suba interanual del 8,1%, con un fuerte impulso del petróleo (+13,6%) y una recuperación del gas (+5,6%), que cortó una racha de tres meses en negativo. En el total del año, el sector acumuló una expansión del 7,4%.

Desde OJF señalaron que el cierre del año deja un punto de partida más ordenado para 2026, con mayor estabilidad macroeconómica y un contexto político más despejado, factores que podrían favorecer la oferta de crédito productivo y la inversión. No obstante, advirtieron que persisten debilidades estructurales, como un mercado laboral estancado y niveles de ingresos reales deprimidos, que siguen limitando la recuperación de la demanda interna.

El IGA-OJF es un estimador mensual del PIB que combina 122 series estadísticas y permite anticipar la evolución de la economía con menor rezago que las estadísticas oficiales. Los últimos datos, aclararon, están sujetos a revisión y el correspondiente a diciembre es de carácter preliminar.